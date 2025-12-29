Quema de llantas provoca fuerte incendio en vertedero clandestino en Cárdenas
Un incendio registrado en un vertedero improvisado en el sector de Cárdenas es atendido por personal del Cuerpo de Bomberos, luego de recibir el llamado de emergencia a las 6:11 a.m., informó el capitán Humberto De León.
De acuerdo con el capitán, al lugar se desplazó un vehículo del cuartel de San Miguelito, junto a dos carros cisterna, además del apoyo de un camión cisterna de la Autoridad de Aseo y una retroexcavadora, debido a la magnitud del siniestro.