Un incendio registrado en un vertedero improvisado en el sector de Cárdenas es atendido por personal del Cuerpo de Bomberos, luego de recibir el llamado de emergencia a las 6:11 a.m., informó el capitán Humberto De León.

De acuerdo con el capitán, al lugar se desplazó un vehículo del cuartel de San Miguelito, junto a dos carros cisterna, además del apoyo de un camión cisterna de la Autoridad de Aseo y una retroexcavadora, debido a la magnitud del siniestro.