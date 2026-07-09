Panamá mantiene uno de los mayores índices de personas que viven con VIH en América Latina, según estadísticas de Probidsida, que estiman que más de 30 mil personas conviven con el virus en el país.

La organización señaló que el grupo de edad más afectado se encuentra entre los 20 y 40 años y advirtió que aproximadamente el 50 % de las personas portadoras desconocen su condición, lo que dificulta el diagnóstico temprano y aumenta el riesgo de transmisión.