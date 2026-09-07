La audiencia intermedia, en la que sería presentada por parte de la Fiscalía Superior Anticorrupción la acusación que pesa sobre el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en su modalidad de enriquecimiento injustificado, fue reprogramada para el 13 de octubre próximo, luego de que el Juzgado de Garantías suspendiera el acto de hoy por un recurso pendiente.