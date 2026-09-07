Autoridades evalúan daños en al menos 20 viviendas afectadas por fuertes lluvias en Colón

Las mayores afectaciones se reportaron en Villas del Caribe, Nazareno A, Valle Verde y la barriada Sagrada Resurrección, mientras las autoridades coordinan evaluaciones y ayudas para las familias damnificadas.

Colón, Colón/Un total de 20 viviendas resultaron afectadas durante este fin de semana debido a las fuertes lluvias registradas en distintos sectores de la provincia de Colón. De acuerdo con el gobernador de la provincia, Julio Hernández, cuatro viviendas ubicadas en la comunidad de Villas del Caribe sufrieron afectaciones debido a un deslizamiento de tierra y la caída de un muro.

Otras 16 familias resultaron afectadas en las comunidades de Nazareno A, Valle Verde y la barriada Sagrada Resurrección. Las autoridades indicaron que ya se iniciaron los levantamientos para determinar las condiciones de las viviendas y las necesidades de las familias. Se pudo conocer que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) realizó parte de las evaluaciones durante la jornada del domingo y tiene previsto profundizar estos trabajos.

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El gobernador también hizo un llamado a la población a tomar las previsiones necesarias al momento de realizar construcciones, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones o deslizamientos. Entre los sectores afectados también se reportaron inundaciones en Villa Caribe y Puerto Escondido.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron al Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizar una evaluación de las aguas que fluyen desde estas comunidades hacia el sector de Cuatro Altos. Mientras avanzan las evaluaciones, funcionarios de distintas instituciones se mantienen desplegados en la provincia para determinar los daños y coordinar la entrega de ayudas humanitarias a las familias afectadas.

Los equipos de emergencia también mantienen el monitoreo de diferentes sectores de la costa caribeña ante posibles nuevas lluvias y situaciones que puedan representar un riesgo para la población. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró el llamado a los residentes de las comunidades bajo vigilancia a mantenerse alertas y atender las recomendaciones de las autoridades ante cualquier eventualidad.

Con información de Néstor Delgado