Los rescatistas trabajaron en condiciones de alto riesgo junto a equipos internacionales, realizando extensas jornadas entre los escombros en busca de sobrevivientes y apoyando las operaciones humanitarias en las zonas afectadas por el desastre.

Los 69 integrantes del contingente panameño que participó en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos registrados en Venezuela regresaron al país con nuevas experiencias, pero también con el peso de las escenas de devastación que enfrentaron durante ocho días de misión.