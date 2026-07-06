Rescatistas panameños reciben medallas de reconocimiento por su labor en Venezuela

Los rescatistas trabajaron en condiciones de alto riesgo junto a equipos internacionales, realizando extensas jornadas entre los escombros en busca de sobrevivientes y apoyando las operaciones humanitarias en las zonas afectadas por el desastre.

Rescatistas del Senafront reciben medalla de reconocimiento

Los 69 integrantes del contingente panameño que participó en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos registrados en Venezuela regresaron al país con nuevas experiencias, pero también con el peso de las escenas de devastación que enfrentaron durante ocho días de misión.

Temas relacionados

rescatista Venezuela reconocimiento
Si te lo perdiste
Lo último
stats