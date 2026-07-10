Siete Cuencas: Una misión de rescate a los ríos de Panamá
Uno de los casos más representativos es el río Juan Díaz. Lo que inicia como un pequeño desecho flotando sobre el agua termina formando parte de un enorme cúmulo de basura retenida en una estructura colocada para frenar la contaminación antes de que llegue a la bahía.
Panamá/Los ríos de la ciudad de Panamá continúan siendo una de las principales rutas por las que miles de desechos llegan hasta la Bahía de Panamá. Botellas plásticas, envases y otros residuos sólidos son arrastrados por las corrientes y terminan acumulándose en barreras instaladas para evitar que alcancen el mar.