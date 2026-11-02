La violencia homicida continúa en aumento en Panamá. Hasta el 18 de octubre de 2026 se habían contabilizado aproximadamente 484 homicidios, una cifra que ya supera los registros reportados para el mismo periodo del año pasado y que mantiene la proyección de cerrar el año con más de 500 víctimas.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Instituto de Estadísticas Criminales, los casos se concentran principalmente en la ciudad de Panamá, el distrito de San Miguelito y la provincia de Colón.