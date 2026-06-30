Suspenden clases en escuela de Coclé luego de colapso de losas

Durante este período, los alumnos continuarán recibiendo clases en modalidad virtual.

Escuela Alejandro Tapia en Aguadulce

Las clases presenciales en la escuela Alejandro Tapia, ubicada en el distrito de Aguadulce, fueron suspendidas por una semana debido al avanzado deterioro de la infraestructura del plantel, una edificación con más de 90 años de antigüedad que, según padres de familia y autoridades educativas, representa un riesgo para la seguridad de estudiantes y personal docente.

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