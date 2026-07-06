Frutas, verduras, plantas medicinales, flores y otros productos forman parte de la oferta diaria de este mercado informal, donde muchos vendedores aseguran haber encontrado el sustento para sus familias durante décadas.

En medio de la transformación que experimentan distintos sectores de la ciudad de Panamá, el tradicional mercadito de Calidonia continúa siendo un punto de encuentro para comerciantes y residentes que, desde hace años, encuentran allí productos frescos y artículos propios de la cultura popular.