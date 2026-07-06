Tradición y sustento perduran en el Mercadito de Calidonia

Frutas, verduras, plantas medicinales, flores y otros productos forman parte de la oferta diaria de este mercado informal, donde muchos vendedores aseguran haber encontrado el sustento para sus familias durante décadas.

Mercadito de Calidonia

En medio de la transformación que experimentan distintos sectores de la ciudad de Panamá, el tradicional mercadito de Calidonia continúa siendo un punto de encuentro para comerciantes y residentes que, desde hace años, encuentran allí productos frescos y artículos propios de la cultura popular.

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