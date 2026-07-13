El titular del Ministerio de Economía y Finanzas señaló que el tráfico de créditos fiscales es una práctica de vieja data y reiteró que las autoridades están adoptando las medidas correspondientes para reforzar el sistema tributario.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el caso de fraude relacionado con créditos fiscales detectado en la Dirección General de Ingresos (DGI) no tendrá impacto en la recaudación del Estado y afirmó que el Gobierno trabaja para fortalecer los controles institucionales.