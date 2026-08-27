La transformación que ha experimentado la industria de los medios de comunicación fue uno de los temas abordados este jueves 27 de agosto durante WISS LATAM, cumbre internacional que reúne en Panamá a mujeres líderes, empresarias y especialistas de distintos países de América Latina.

Como parte de la jornada, Alexandra Ciniglio, directora de Contenido y Mercadeo de TVN Media, participó en el conversatorio “Qué hace innovadora a una gran corporación”, donde compartió la experiencia de la empresa frente a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de consumo de contenidos.