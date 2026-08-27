El anuncio se realizó este jueves durante un recorrido de las autoridades en la provincia, donde se informó que la nueva instalación estará ubicada en las cercanías del muelle de Vacamonte, específicamente en el área de Bique.

La Policía Nacional anunció la construcción de una nueva sede de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas en Panamá Oeste, como parte de la estrategia para reforzar la lucha contra el narcotráfico y controlar las rutas utilizadas para el traslado de drogas por el litoral Pacífico.