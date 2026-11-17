Con la participación de representantes de más de 17 países y más de 200 exponentes, Panamá desarrolla por segundo año consecutivo el Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación AFIDE 2026, que en su décima cuarta edición busca impulsar una nueva cultura emprendedora y fortalecer la innovación para contribuir al desarrollo de la sociedad.

Bajo el lema “Creación de una nueva cultura emprendedora y de innovación, retos para una mejor sociedad”, el encuentro reúne a académicos, investigadores, empresarios y emprendedores de América Latina y Europa, en una agenda que contempla conferencias magistrales, exposiciones paralelas y giras técnicas.