La reunión se produjo días después de que la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por sus siglas en inglés) calificara a la Zona Libre de Colón como el “Disneyland del contrabando”.

La gerente general de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, fue recibida este miércoles en cortesía de sala por la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en un encuentro realizado en medio de cuestionamientos contra la zona franca y los planes para ampliar sus operaciones.