Panamá sube al puesto 14 en ranking mundial de béisbol

Panamá ocupa la posición número 14 a nivel mundial y es superada por República Checa (13), Italia (12), Puerto Rico (11), Canadá (10), Países Bajos (9), Australia (8), Venezuela (7), México (6), Cuba (5), China (4), Korea (3), Estados Unidos (2) y Japón (1).

El ranking sale publicado justo terminado el Clásico Mundial de Béisbol, realizado en Estados Unidos y en el que resultó campeón el país anfitrión.

Benicio Robinson, presidente de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), se sintió complacido con el ranking mundial y afirmó que Panamá seguirá ocupando posiciones importantes en los torneos de béisbol a nivel regional y mundial por el trabajo que ha desarrollado la Federación en los últimos dos años.

“El béisbol de los panameños es un deporte que si da resultados positivos. En un año y nueve meses que tenemos la nueva junta directiva de dirigir la Federación hemos alcanzado resultados históricos que contemplan tres campeonatos panamericanos en las categorías Sub 10, Sub 14 y Sub 16; dos subcampeonatos panamericanos, en las Sub 10 y Sub 14; así como dos cuartos lugares del mundo con las categorías Sub 15 y Sub 23”, detalló Robinson.

La FEDEBEIS además anunció que en noviembre próximo, la ciudad de Panamá se convertirá en la capital del béisbol, ya que se efectuará el campeonato premundial de la categoría sub 23, en el que participarán los países del continente americano.

Para tal efecto, "durante el mes de agosto estamos planificando desarrollar un campeonato nacional selectivo sub 23 para poder tener a tiempo un equipo competitivo. Más adelante estaremos anunciando los detalles y metodología", señaló el gerente general de la FEDEBEIS, Aníbal Reluz.