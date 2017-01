Pinto: "Mi bronca es con él (Bolillo), no con Panamá"

Pinto y Gómez tuvieron un intercambio de palabras luego del triunfo de Honduras 1-0 sobre Panamá en la tercera jornada del torneo de Uncaf y casi terminan a golpes.

"No tengo palabras que hablar, lo que tenía que decirlo se lo dije a él, frente a frente y 1 metro de distancia. Puedo decir cosas, él me dijo mil cosas, pero yo si los respeto", señaló Pinto en conferencia de prensa luego del empate ante Costa Rica. "A ustedes los medios y a todo el mundo pido disculpas, mi bronca es con él ("Bolillo" Gómez), no con Panamá", afirmó Pinto.

"Fue un momento feo, hay que reconocerlo, no pensé que reaccionaría, así el fútbol y tiene sus momentos".

Gómez aseguró que Pinto acusó a Panamá de amaño de juego para vencer a Honduras en la fase Hexagonal de las eliminatorias de Concacaf rumbo a Rusia 2018.