Conoce cómo se movieron los millones de Odebrecht según investigación en Panamá

El pago de esos sobornos habrían representado unas ganancias de 3 mil 336 millones de dólares para Odebrecht. Esta información se desprende del acuerdo suscrito entre Odebrecht y Estados Unidos.

¿Cómo fue posible mover tanto dinero para fines ilícitos?

La red

Según la investigación realizada en Panamá que está basada en las pesquisas de Suiza, se logró mover el dinero gracias al sistema de sociedades "offshore", del que tanto se ha debatido con los mal llamados “Papeles de Panamá”.

Bancos en Bahamas, Islas Vírgenes, Suiza y Panamá formaron parte del complejo entramado de corrupción internacional.

El dinero se movía a cuentas bancarias proveniente de empresas o sociedades que presuntamente actuaban de “tapaderas” para enmascarar la naturaleza ilícita de las transacciones.

Algunas de las sociedades que se han nombrado en la investigación son:

Constructora Internacional del Sur

Promotora y Desarrollo Los Andes

Active Capital Holdings

Kadair Investment Ltd

Kliendfeld Services Ltc

Baxley Assets

Innovation Research Engineering and Development

El Ministerio Público de Suiza empezó a investigar cuentas bancarias que recibieron transacciones sospechosas de sociedades vinculadas con Odebrecht. Entre ellas, aparecieron cuentas que supuestamente tenían de beneficiarios finales a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

Los Martinelli

Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares son los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, durante la administración de quien Odebrecht se vio beneficiada con mega contratos de construcción.

En el documento mediante el cual el Ministerio Público de Panamá llama a los hijos de Martinelli a indagatoria se detallan algunas transacciones específicas.

Se trata de 10 transacciones a tres cuentas diferentes.

Se hicieron cuatro transferencias a una cuenta de Banque Pictet a nombre de Kadair Investment Ltd. entre diciembre de 2009 y noviembre de 2010 que totalizan 8.7 millones de dólares provenientes de Constructora Internacional del Sur, Innovation Research Engineering and Development, Kliendfeld Services Ltd y Trident Inter Trading Ltd. con la participación de Credicorp Bank Panamá y Antigua Overseas Bank.

Otras 3 transacciones son realizadas en una cuenta del banco Notenstein La Roche Privatbank a nombre de Aragon Finance Corp. (con sede in Islas Vírgenes Británicas). Las mismas suman 1.15 millones de euros y 3 millones de dólares provenientes de las sociedades Innovation Research Engineering and Development Ltd. y Select realizadas entre marzo de 2011 y agosto de 2012 con los bancos Antigua Overseas Bank, Banco Commercial Macau y Banco Credicorp Panamá.

Por último 3 transacciones son registradas entre marzo y agosto de 2012 a una cuenta en el Banque Lombard Odier Darier Hensch a nombre de Fordel International Ltd. por un total de 8.1 millones de euros provenientes de Baxley Assets (realizado por instrucción de Odebrecht de acuerdo a la investigación suiza), Innovation Research Engineering and Development Ltd y Hadar Assets Inc (sociedad de la cual Odebrecht es beneficiaria final). Los bancos involucrados son PKB Privatbank y Antigua Overseas Bank.

Atando cabos

Para justificar 3.3 millones de euros que recibió Fordel International de Baxley Assets , los Martinelli presentaron certificados de Promotora y Desarrollo Los Andes S.A. En esta sociedad han sido integrantes Ricardo Francolini, Evelyn Vargas, Guillermo Saez Llorenz, Federico José Suárez, Ana Isabel Suárez, Mario Martinelli, Guillermo Saez y Nitzela Bonilla Pérez.

Promotora y Desarrollo Los Andres S.A nace cuando Ricardo Martinelli se acerca a Federico Suárez con quien había tenido relaciones comerciales anteriormente en una cementera.

Ricardo y Mario Martinelli fueron los directivos originales de la sociedad, luego ingresaron Guillermo Saéz Llorens (quien fue reemplazado por Ricardo Francolini en el 2008) y Federico Suárez, según revelaron a TVN fuentes ligadas con la investigación.

Con la victoria electoral de 2009, Martinelli y Suárez se retiraron de la sociedad. La promotora obtuvo un financiamiento de 36 millones de dólares para la construcción de un centro comercial que se llamaría Los Andes Plaza. De este proyecto, alega la defensa de Martinelli que provinieron los fondos que se transfirieron a Fordel.

Estas personas, muchas de las cuales ocuparon altos cargos públicos en el gobierno de Ricardo Martinelli, fueron llamadas a rendir indagatoria ante el Ministerio Público.

El beneficiario final de Constructora Internacional del Sur, que transfirió 3.2 millones de dólares a una cuenta de los Martinelli en Islas Vírgenes, es Olivio Rodríguez quien es socio de la empresa Payscout Assessoria Comercial Ltda., junto con el exdirector de Odebrecht Luiz Eduardo da Rocha Soares, según reportó el periódico La Prensa. Además fue director de la casa de cambio Graco Corretora de Cambio.

Los millones pasaron de manos a través de Bahamas, Islas Vírgenes, Austria, Suiza y Panamá utilizando sociedades en las que participaron funcionarios del gobierno anterior, familiares del exmandatario y personas de interés vinculadas con Odebrecht. En total, 17 personas están siendo investigadas en Panamá por el caso.