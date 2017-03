Embajador Feeley: ‘no me mandaron para ser popular, pero me encanta’

El embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, se siente como pez en el agua, sentado en una de las gradas del estadio de Plaza Amador, en El Chorrillo: dice que le gusta estar en el meollo del país, irse a una rumba antes de estar en un palacio presidencial, y demostrar “que no todos los gringos son invasores”.

Pero Feeley juega con la popularidad como una carta estratégica. En una entrevista con TVN Noticias dijo que aunque “no me mandaron para ser popular, me encanta”.

“Los embajadores somos funcionarios del Estado, no nos mandan a otros países para ser populares, nos mandan para ser leales, fieles, a jugar las cartas que la baraja nos dé. A mí me dio la carta que tuve, las he jugado con un país, gobierno y administración amigo”, aseguró.

Feeley se refirió de ese modo al ser cuestionado por las medidas administrativas que ha tomado su país contra el grupo empresarial panameño Waked, incluido en la Lista Clinton.

Después de esa tormenta, el embajador ha emprendido giras por el país: se corta el pelo en barberías informales de El Marañón, hace videos mientras disfruta de los Carnavales en Las Tablas.

“No soy político, soy diplomático”, insiste.

Y como diplomático dijo que no se podría referir al proceso de extradición del expresidente Ricardo Martinelli aunque descartó que éste vaya a marcar el rumbo de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. También aplaudió que la colaboración entre los dos países logró decomisar 700 kilos de droga este fin de semana.

“Mi trabajo es ser un puente. La idea es educar a mi país, mientras tengo la oportunidad de educar a los panameños. Si voy a El Marañón, a Las Tablas, la gente me ve ahí, reconocen que no todos los gringos somos invasores, no somos racistas. Mi recorrido es una forma de agradecer”, sostuvo el embajador.

Feeley dice que le gusta su popularidad. “No le voy a mentir: si tengo la oportunidad de ir a una buena parranda, juego de fútbol, de béisbol lo voy a elegir antes de estar en el trabajo, en cualquier palacio presidencial en determinado momento”.

Vestido con la camiseta de la selección de fútbol de su país, que enfrenta este martes a Panamá en el hexagonal de la Concacaf rumbo al Mundial de Rusia 2018, Feeley hizo paralelismos entre su trabajo y el deporte.

“Estar en una cancha dando todo lo que se puede, en aras de amistad, solidaridad y entendimiento mutuo. Ese es el fútbol y ojalá la diplomacia pudiera imitarlos. Hay golazos. Es una competencia, en cierto sentido”, agregó.