Encuestados reclaman la presencia de Martinelli y sus hijos en Panamá

La encuesta de Dichter & Neira (D&N) por encargo de TVN Noticias, reveló que el 73% de los panameños consultados sienten que es el momento de que el expresidente Martinelli y sus hijos vengan a Panamá a enfrentar la justicia.

Este sentir lo comparte Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente (Movin), ya que a su juicio el hecho de que Martinelli y sus hijos no estén en Panamá aclarando todos los señalamientos en su contra "es un total acto de cobardía, porque el que no la debe no la teme”.

Si él [Martinelli] fuese inocente estaría en Panamá presentando las pruebas para desmentir todas las acusaciones que tiene y que se han convertido en causas en Panamá”, manifestó Planells.

Por su parte el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, considera que “no se puede desconocer el escenario de los procesos judiciales, cada quien determina como ejerce su derecho de defensa”.

Araúz reconoció que "la Corte Suprema de Justicia evidencia un retraso en la forma y en la tramitación de los expedientes que permite que se confundan las interpretaciones emotivas del ciudadano con las interpretaciones técnicas de la justica, y es allí donde tiene el reto de enfrentar de forma ágil y coherente el avance de los expedientes”.

Podrían salir nuevas revelaciones

Este martes 22 de febrero, llegó a Panamá Evelyn Vargas, abogada del expresidente Martinelli y sus hijos, luego de entregarse a las autoridades en México, tras ser requerida por la Fiscalía Especial Anticorrupción quien pidió a la Interpol su captura por presunto blanqueo de capitales relacionado con las cuentas congeladas en Suiza.

Vargas, quien se encontraba visiblemente molesta, fue escoltada por las autoridades desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta el edificio Avesa, luego de ser repatriada a Panamá por la Interpol, por su presunta participación en actos de corrupción que han creado lesiones al Estado panameño, con lo cual, se espera revele información sensitiva sobre la participación de la familia Martinelli en diversos escándalos, poniéndolos tras las cuerdas.

Un viaje sin retorno

El pasado 28 de enero, el exmandatario Martinelli cumplió dos años de haber salido de Panamá en su avión privado desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert hacia Guatemala donde se encuentra la sede del Parlamento Centroamericano, donde por ley tiene una curul como diputado.

La intención del viaje según Martinelli, era denunciar la supuesta persecución que había contra su Gobierno y su gestión, responsabilizando de toda actuación al actual jefe del Ejecutivo, Juan Carlos Varela.

Al día siguiente de participar de la reunión del Parlacen, Martinelli viajó a Miami, Estados Unidos, donde permanece hasta la fecha.

Desde entonces Martinelli se dedica a emitir comentarios a través de las redes sociales sobre el acontecer nacional.

Mientras en Panamá, siguen las investigaciones en su contra. El expresidente es investigado por varios casos, donde destaca la de escuchas telefónicas a adversarios políticos, indultos otorgados bajo su administración, la compra de comidas deshidratadas, entre otros.

En diciembre de 2015, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la detención provisional de Martinelli, para que compareciera en una audiencia sobre las escuchas telefónicas a más de 150 personas incluidos periodistas, empresarios y opositores.

El 11 de marzo de 2016, el magistrado Jerónimo Mejía, solicitó a la cancillería gestionar la detención con fines de extradición de Martinelli, sin embargo tras una serie de recursos interpuestos por la defensa del expresidente esta solicitud se ha dilatado.

Martinelli insiste en su inocencia y de manera reiterada ha dicho que no regresará al país porque no están dadas las condiciones para su retorno.

Los hijos de Martinelli también están salpicados

Mientras que sobre los hijos de Martinelli, pesa una alerta roja de Interpol, por no acudir a indagatoria al despacho de la Fiscalía Especial que investiga el escándalo de sobornos Odebrecht.

En la declaración, los Martinelli se desvinculan de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes, que los ha ligado a la investigación por supuesto blanqueo de capitales relacionado a los sobornos de Odebrecht.

Suiza dice haber encontrado $32 millones de ellos y la promotora Los Andes en cuentas locales.