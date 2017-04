Fallo de la Corte para no investigar a diputados genera rechazo entre panameños

El escándalo que envuelve a la Asamblea Nacional (AN), relacionado con una serie de donaciones irregulares que salieron de este Órgano del Estado, sigue generando indignación, sobre todo después que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no admitió una denuncia contra 13 diputados por la posible comisión del delito contra la administración pública.

La decisión del pleno de la CSJ ha dado pie para que voces de diversos sectores consideren que hay una especie de acuerdo en la CSJ y la AN para que los Magistrados no investiguen a los Diputados y viceversa.

En la reciente encuesta preparada por Dichter & Neira para TVN Noticias, los panameños también han dejado clara su posición al respecto.

De los ciudadanos encuestados, el 72% ha respondido que está en contra del fallo de la CSJ, frente a un 18% que se mostró a favor de la decisión del Órgano Judicial. Un 10% no respondió o no sabía que responder.

La denuncia en mención presentada por Carlos Herrera Morán en representación de Freddy Pittí, se da luego que una investigación periodística del diario La Prensa revelara las irregularidades en la entrega de donaciones y contratos de servicios profesionales en la Asamblea Nacional.

Los diputados mencionados en esta denuncia eran Rubén De León, Adolfo Valderrama, Katleen Levy, Alfredo Pérez, Miguel Salas, Carlos "Tito" Afú, Benicio Robinson, Elías Castillo, Juan Manuel Poveda, Crecencia Prado, Dalia Bernal, Juan Carlos Arango y Mario Miller.

Reformas electorales

El panorama demuestra que la AN ha protagonizado una cadena de desaciertos frente a la percepción de la ciudadanía en general, ya que no ha sido solo el escándalo de las donaciones, sino también el paquete de reformas electorales que fue aprobado en tercer debate y deberá ir por la sanción del presidente de la República, Juan Carlos Varela.

La mayoría de personas encuestadas consideran que las reformas que se han hecho al Código Electoral, no van a contribuir a mejorar el proceso electoral, cuyo momento cumbre será en el 2019, cuando se celebren las elecciones generales de Panamá.

El 45% de los encuestados respondieron que no va haber mejoras en el proceso; el 39% consideran que sí va a mejorar. El 16% no sabe o no respondió.

Los dos polémicos temas han cobrado su costo a los diputados que integran la AN, pues el 44% de los encuestados califica su gestión “mala”; otro 21% cree que la gestión de los diputados es “muy mala”. Un 23% ha calificado la gestión de la AN de “buena” y un 5% cree que es excelente. El 7% no sabe o no respondió.

Gestión de la CSJ

La gestión de la CSJ también ha sido evaluada y el 41% de los encuestados la ha calificado de “mala”; el 16% de “muy mala”, el 28% cree que es “buena” y el 5% cree que es “excelente”. El 10% no sabe o no respondió.

Mira la encuesta completa aquí.