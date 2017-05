Asesinato de mujer en Punta Pacífica podría estar relacionado con el crimen internacional

El ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, ha dicho que el caso se maneja como un hecho que guarda relación al crimen organizado.

Por otra parte, dijo que el crimen también podría estar relacionado al crimen internacional.

“No podemos hablar de un caso, pero siempre está la influencia de personas que tratan de aliarse a criminales de otros países”, sostuvo el ministro durante una visita en la provincia de Colón, este viernes 19 de mayo.

En tanto, la Sección de Homicidio/Feminicidio del Área Metropolitana, del Ministerio Público (MP), se mantiene en la recolección de elementos de pruebas que sirvan para determinar cómo ocurrió el caso, que ha sido catalogado como un “ homicidio por encargo”, es decir sicariato.

El fiscal de esa sección, Rafael Baloyes, detalló que se han recabado entrevistas a testigos presenciales que han descrito la fisionomía de los autores del homicidio perpetrado y están en la capacidad de reconocerlos.

Se aclara que no se trata de un femicidio, pues las modalidades no se ajustan a esta realidad, porque la víctima no fue escogida por ser mujer, y lo referencia la manera como se ejecutó el hecho.

El MP sostiene que la conducta no es típica de Panamá, sino del extranjero, pero se han dado algunos casos con esta modalidad que son complejos, porque los que cometen el ilícito en ocasión son nacionales.

Se ha conformado un grupo de trabajo entre Fiscales de la Sección de Homicidio en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), y la Policía Nacional, para dar con el paradero de los responsables.

Debido a la modalidad cómo se ejecutó el crimen, a plena luz del día, el MP considera que son personas de “alta peligrosidad”.

Piden la colaboración de la población para que ayuden a la detención de los asesinos y quienes estén interesados no van a ser expuestos, para evitar que sean víctimas de amenazas.

La Sección de Homicidio/Femicidio del Ministerio Público no mantiene ninguna persona vinculada aprehendida en las primeras horas de investigación.