Feeley espera un partido reñido entre Estados Unidos y Panamá

Feeley, quien se encontraba en el barrio de Plaza Amador, en un acto de entrega de balones a niños que forman parte del Movimiento Nueva Generación, consideró que el encuentro será reñido.

“Sabemos que vamos en contra de un equipo fuerte”, expresó el embajador a los medios. "(La selección de Panamá) tiene varios jugadores excelentes. Estamos esperando un juego bien reñido, bien fuerte, pero sobre todo amistoso".

El embajador Feeley no quiso especular con el resultado del partido. "Yo no voy a pronosticar, para nada. En la diplomacia, uno es dueño de lo que se mantiene callado. Así me voy en cuanto al marcador, yo me voy a callar", manifestó.

Este encuentro es importante para "La Sele" ya que, dependiendo del resultado, podría estar más cerca de asegurar un cupo para el Mundial de Rusia 2018.

Con información de Xenia De León.