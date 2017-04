Nuevas revelaciones en caso de Milagros Lay

Después de mantenerse por aproximadamente una semana sin dar la cara, se ha revelado una supuesta nota de voz de Milagros en la que habla serenamente sobre el tema desde la perspectiva legal.

“El abogado me dice que para salir rápido de esto vamos a hacer un acuerdo con la Fiscalía donde se pide la baja de los 48 meses que ellos piden para mí. Yo me tengo que hacer confesa. Que no es lo que es, pero para salir más rápido de esto es lo que toca”, dice la voz en el audio.

Una pariente de Milagros quien prefirió mantenerse en el anonimato encubierta, compartió a TVN Noticias que esto ha sido devastador para la familia que creyó en su supuesta enfermedad.

Dijo que al conocer del supuesto padecimiento de cáncer sus hijos quedaron sumamente afectados y ahora están sufriendo el doble por todo este entramado.

Milagros Lay participaba de todas las actividades del Instituto Oncológico y hasta fue voluntaria de Fundacáncer.

Un año después, ambas instituciones se desligaron de ella al darse cuenta que no aparece en los registros médicos.