Ola de robos, palizas en Metrobus y taxistas iracundos, así fue el miércoles en ciudad de Panamá

Un taxista iracundo por el manejo de un conductor de Metrobus reventó a golpes el retrovisor del colectivo ante la mirada atónita y asustada de los pasajeros.

En otro Metrobus, un individuo intentó hurtar la cartera de un pasajero. El viajero se tomó la justicia en sus propias manos y agarró a golpes al supuesto ladrón. El justiciero se montó sobre el maleante y procedió a golpearlo una y otra, y otra vez, mientras un pasajero grababa en su celular las imágenes que compartiría con TVN Noticias.

Y en el corregimiento de San Francisco, comerciantes y residentes se reunieron con el representante Carlos Pérez Herrera para buscar como detener la ola de robos que se ha reportado en el área. Restaurantes y transeúntes han sido víctimas de delincuentes que cada día se ingenian nuevos modus operandi para hacerse con los bienes ajenos, muchas veces a punta de armas de fuego.

“Si los cogen robando, tienen que pagar. Pero no, aquí no. Parece que la guardia no puede actuar”, denunció uno de los residentes.

Con información de Luis Carlos Velarde.