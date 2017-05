El panameño que deseaba ser astronauta y ya se gradúa de ingeniero aeroespacial

El oriundo de La Mata de Veraguas sabía, desde muy pequeño, que quería dedicarse a esta profesión ya que anhelaba convertirse en astronauta. "La carrera me escogió a mí", expresa. "Quería ir al espacio, ver qué hay afuera".

El veragüense tenía claro que Georgia Tech, con más de 21 mil estudiantes y poseedora de prestigiosos programas de ingeniería, sería el sitio indicado para prepararse.

"Es una de las mejores universidades del mundo, tanto para licenciatura como doctorado", relata el joven de 22 años en una entrevista cedida a TVN Noticias.

A pesar que manejaba y conocía el idioma inglés, adaptarse a la cultura y mentalidad de EEUU supuso un reto. Núñez salió de Panamá, por primera vez, cuando comienza su travesía en este centro de estudios.

Desde ese momento, ha explorado Europa, y se ha nutrido de las experiencias de la infinidad de personas que convergen en Georgia Tech.

"Uno se tiene que ajustar a la manera de ser de otras personas (...). Uno no solamente aprecia su cultura, sino también otras", expresa.

Núñez llegó a esta destacada universidad por una beca que le concedió el actual presidente Juan Carlos Varela, de una iniciativa personal, en el año 2013.

Además de ser testigo del logro académico de este joven, el mandatario y también ex alumno de Georgia Tech será orador de fondo en la ceremonia de graduación de este sábado.

La pasión del joven por la ingeniería aeroespacial es casi tangible y contagiosa, al explicar con facilidad cómo esta profesión impacta en la vida cotidiana.

"Los aviones son productos de lo que nosotros sabemos y hacemos cada día", detalla. La ingeniería aeroespacial también sirve para desarrollar herramientas de telecomunicación, como el GPS y satélites.

"Las tecnologías que se desarrollan para resolver problemas aeroespaciales, entonces, se usan para el día a día. Por ejemplo, una que se diseñó para mapear el terreno en otros planetas se aplica para mapear las estructuras del ojo humano", cuenta.

A su paso por Georgia Tech, Núñez ha tenido la oportunidad de trabajar en investigaciones y misiones de operaciones aeroespaciales, así como en fábricas de aviones, por lo que le es difícil enumerar los momentos o conocimientos adquiridos. "Tengo muchas cosas que he aprendido y no me quedó con solo una", dice.

Cuatro años después, asegura que el esfuerzo, sacrificio y las pocas horas de sueño valieron la pena. "Para mí, significa una celebración".