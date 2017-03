'Me crucificarán por ser una profesora explícita': Teresa Argüelles

Argüelles saltó a la palestra pública, tras el polémico vídeo en el que explica a sus estudiantes la forma en que las mujeres dan a luz.

“Creo que yo no he hecho mal. Que lo único que me vieron mis estudiantes fueron las piernas, me pongo de espaldas. Ese es el cierre de mi clase y les advierto cuáles son las consecuencias”, resaltó, dejando claro que no teme sanciones.

Esta profesora, que creció en un hogar de 12 hermanos, “bien preparados” como ella recalca, se preguntó ¿Cuántos años van a estar discutiendo una ley de educación sexual?

“No llegamos a nada, porque unos halan para aquí y otros para allá y total tenemos un índice alto de embarazos”, resaltó.

Según la docente, ella trabaja mancomunadamente con el Departamento Psicopedagógico del colegio y ha llevado muchos casos de jóvenes que necesitan orientación.

Argüelles manifestó que siempre ha utilizado esa metodología.

“Yo creo que la Profesional es la más franca que hay y el Departamento Psicopedagógico no hace como otras escuelas que saca a las niñas”, dijo.

Agregó que ya conversó con el estudiante que grabó el vídeo, porque los “jóvenes nunca piensan en las consecuencias”.

De acuerdo con la docente, el Ministerio de Educación (Meduca) aún no ha conversado con ella, sin embargo dos funcionarias estuvieron ayer en el colegio.

Incluso recibió la llamada de un dirigente que le advirtió que se “preparara porque eso era causa de destitución”.

“Me crucificarán por ser una profesora explícita, expedita y por hablar lo más claro posible anti-embarazos de jóvenes”, insistió.

Argüelles manifestó que muchos estudiantes han recogido firmas para apoyarla.

Sobre las metodologías de enseñanza dijo que están “obsoletas” y hace falta levantar el autoestima de los jóvenes y acercarse a los estudiantes.

Desde hace 19 años labora en este colegio y el próximo año se acogerá a la jubilación.