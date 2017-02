Presidente de la Corte se opone a investigación contra Martinelli

Ayú Prado no participó de la sesión ordinaria del pleno de la CSJ el pasado 26 de enero, cuando se decidió admitir la investigación a Martinelli, porque estaba en una gira oficial en la provincia de Darién junto a los embajadores de Italia, Alemania y Gran Bretaña.

Aquel día, la CSJ decidió admitir la investigación a Martinelli y designó al magistrado Luis Ramón Fábrega como fiscal y a su colega Harry Díaz como juez de garantías.

La decisión está pendiente de firma para que el fallo se haga oficial.

Fuentes judiciales informaron que Ayú Prado envió por escrito sus observaciones al pleno de la CSJ, en las que indica que no está de acuerdo con la admisión de la investigación debido a que el fallo del Tribunal de Napoles, Italia (que condenó al italiano Valter Lavítola por extorsión a Impregilo), no está autenticado y por ende no cumple los requisitos legales.

No obstante, el pleno de la CSJ determinó que habían suficientes elementos de convicción para admitir la investigación.

Ayú Prado fue designado procurador de la Nación a finales del año 2010 por el entonces presidente Martinelli. Y el mismo mandatario, lo nombró en 2013 como magistrado de la CSJ, cargo que ejerce por un periodo de 10 años.

Este caso surgió luego que la embajada de Panamá en Italia envió a la Cancillería panameña, copia autenticada del fallo del Tribunal de Nápoles fechado 11 de diciembre de 2014, en la que el italiano Valter Lavítola fue condenado a tres años de prisión por extorsionar e intimidar a Impregilo.

El documento llegó a la CSJ el 21 de junio y se le asignó la ponencia al magistrado Luis Ramón Fábrega.

En principio, Fábrega puso a circular un proyecto de fallo para lectura de sus otros ocho colegas magistrados, en el que se decidía rechazar de plano la investigación.

Además de Fábrega y Díaz, votaron a favor de admitir el caso los magistrados Cecilio Cedalise, Abel Zamorano, Hernán de León, Jerónimo Mejía, Oydén Ortega, Angela Russo y Asunción Alonso (que es suplente de José Ayú Prado).

Con este caso, Martinelli suma nueve investigaciones admitidas en la CSJ.

Por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Martinelli solo puede ser investigado y juzgado por la CSJ.