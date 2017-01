Dos padres panameños piden clemencia a EEUU para ver a su hija con cáncer

Víctor Valenzuela y Jacqueline Castro pidieron esta mañana clemencia al consulado de Clayton, dado que desde 2012 no ven a su hija.

Castro reconoció en TVN Noticias que ha hecho tres viajes a Estados Unidos, dos de ellos en 2012, cuando EEUU le concedió una visa de turismo por diez años.

Sin embargo, poco después, cuando intentó conseguir una visa para otro hijo, un agente consular decidió no sólo denegársela a su crío sino cancelarle la suya, porque la primera vez permaneció en Estados Unidos dos meses más de lo que podía.

“Reconozco que me quedé ilegal (…) pero me perdonaron y pude pasar a EEUU en 2012. Pero ahora no voy de paseo: mi hija me necesita a gritos”, dice.

Su hija fue noticia en Estados Unidos esta Navidad. Sola, con dos niños de cuatro y siete años, y su esposo, la hija de Jacqueline y Víctor pasó las fiestas en un hospital oncológico. Los médicos llamaron a la prensa para hacerle una historia y alegrarle un poco.

El caso ya fue conocido por la Cancillería, que intervino. Según Víctor Valenzuela, ésta les emitió una nota para que presentasen ante el consulado de EEUU. Sin embargo dice que los agentes de visados se han negado siquiera a revisar esa nota, el informe del hospital en donde está su hija o cualquier otro documento.

“No nos quieren dar alternativa”, insiste, después de reconocer que su hija tiene metástasis.