El fuego cruzado entre diputados que terminará en la Corte Suprema de Justicia

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, al momento de hacer uso de la palabra en el periodo de incidencia cuestionó a sus colegas panameñistas sobre el caso Odebrecht e insinuó que “todos están metidos en eso…”.

El Panameñista Gabriel “Panky” Soto, reaccionó e inició el intercambio de palabras con la diputada Rodríguez, donde salieron a relucir gritos y acusaciones de “ladrones”.

Las imágenes captadas por TVN Noticias muestran el momento en que el oficialista José Luis “Popi” Varela se acerca a su colega Soto para pedirle que no continuará con la escena de gritos y manoteos.

Varela, hizo uso de la palabra durante el mismo periodo de incidencia y le responde a la diputada Rodríguez “que no es cobarde y ojalá ella haga lo mismo cuando tenga que sustentar legalmente lo que acababa de decir…”.

“En el caso que ella (Rodríguez) se refería de mí, yo me pongo a disposición de la Corte Suprema para que me investiguen mi vida financiera, mi vida personal, mi vida profesional (…) Formalmente pido que se mande a la Corte una copia del acta notariada para que la Corte inicie una investigación, porque en el caso mío yo no soy cobarde”, señaló el diputado Varela.

La alianza que mantenían los diputados del PRD y el oficialismo llegó a su máximo momento de tensión la noche del 3 de enero de 2017, en medio de la escogencia de Alfredo Juncá como magistrado del Tribunal Electoral, el cual fue apoyado por los panameñistas con ayuda de Cambio Democrático. En tanto, los diputados del PRD apoyaron la candidatura de Yara Campo.