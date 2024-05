José Raúl Mulino tiende puente a los independientes y deja claro que quien entre por la frontera del Darién será repatriado

Ciudad de Panamá/Tras su proclamación como presidente de Panamá para el periodo 2024-2029, José Raúl Mulino tendió puentes a la bancada independiente que suma 20 diputados en la Asamblea Nacional, fuerza que considera la “verdadera oposición”.

El presidente electo, que fue proclamado esta noche en el Centro de Convenciones Atlapa, aseguró que no tiene no le teme al riesgo político de tener una Asamblea fragmentada. “Una fuerza independiente que feliz y aplaudo. El número de diputados en la Asamblea Nacional fue impresionante y envía un mensaje claro de que hay que hacer las cosas bien…”, dijo, señalando que les extiende las manos para trabajar, así como a las otras fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

Relacionado Proclaman al presidente electo José Raúl Mulino

Por ahora, la Asamblea Nacional está conformada por 20 diputados independientes, 14 del partido Realizando Metas, que llevó a Mulino a la presidencia, 13 del Partido Revolucionario Democrático, 8 del Partido Panameñista, 8 de Cambio Democrático; 3 del Movimiento Otro Camino; 2 del Partido Popular; 2 de Alianza; y 1 del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.

Durante su intervención, también se refirió a la migración que, en su mayoría, entra por la frontera del Darién, odisea que, a su juicio, no tiene razón de ser. “Darién no es una ruta de tránsito, es nuestra frontera”, por ello, manifestó que ya ha comenzado a hablar para que se inicie un proceso de repatriación con respeto a los derechos humanos. Aquí, el que llega será regresado a su país”.

Con respecto a sus adversarios políticos, manifestó que los reunirán en la Presidencia de la República después del 1 de julio. Sus reuniones, aseguró, serán “públicas”.

El tema de la Caja del Seguro Social (CSS) es uno de los más importantes para su administración, por ello, reiteró que tratará de tener un mínimo de consenso antes de enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma sobre la Caja del Seguro Social.

“No habrá imposición de ningún tipo, pero tampoco demora”. Mulino asegura que quiere ser un presidente estricto en las cosas del Estado, “Quiero que comprendan bien, que yo no he venido aquí con ningún otro motivo que no sea servir honrada y desinteresadamente al pueblo panameño”, precisó.

Habló sobre la creación de asesores en temas económicos y agropecuarios del país. De ayudar a la fuerza pública del país, de entablar conversaciones con el sector empresarial y ayudar a los más necesitados que confiaron en él.

Esta es la primera vez que Mulino, en un discurso, no se refiere al expresidente Ricardo Martinelli.