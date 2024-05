First Quantum busca diálogo con el presidente electo José Raúl Mulino

Ciudad de Panamá/A pesar de que ya se puso en marcha un plan de cierre ordenado y progresivo de la mina de cobre en Donoso, operada por la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals, los directivos de esta buscan abrir un diálogo con el presidente electo, José Raúl Mulino, para abordar las operaciones de la empresa en el territorio panameño.

El pasado 28 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que el contrato-ley que respaldaba las operaciones mineras entre el Estado y la empresa Minera Panamá, era inconstitucional, es decir, violaba artículos de la Carta Magna de Panamá.

Posteriormente, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, ordenó que se acatara el fallo de la corte y por consiguiente instruyó a los funcionarios a ejecutar el “cierre ordenado y seguro de la mina”.

“Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional la Ley 406 por parte de la Corte Suprema de Justicia, se procederá de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial, y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina”, fueron las palabras del mandatario.

Sin embargo, luego de las elecciones generales del 5 de mayo, se conoció a través de agencia internacional de noticias Reuters que First Quantum espera poder dialogar con Mulino sobre la situación que puso fin a sus operaciones de explotación, extracción y exportación de minerales.

"Esperamos dialogar con la nueva administración y trabajar juntos una vez que asuma el cargo para encontrar una resolución que sea lo mejor para los intereses de Panamá", dijo un portavoz de First Quantum en un comunicado enviado por correo electrónico, según Reuters.

La mina de cobre, ubicada en el distrito de Donoso, provincia de Colón y que abarca casi 13 mil hectáreas es considera la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica, y su operación considera "ilegal" fue la causa de la exploción social y protestas masivas de octubre y noviembre de 2023.

Anteriormente, los directivos de First Quantum Minerals, habían expresado de manera abierta en medios internacionales, su interés en negociar con el nuevo gobierno para que se reabra la mina.

Por su parte, Mulino dijo en declaraciones al medio colombiano W Radio que, le tocará analizar el tema y que el contrato "no puede ni soñar revivirse", sin embargo, dijo que es una realidad que "la mina está ahí, parada pero allí está y así no se puede quedar”.

Además, indicó que, "hay que explorar el concepto que he escuchado de ‘abrir para cerrarla’. Lo que cuesta cerrar esa mina no lo puede pagar Panamá y no lo va a pagar nadie. Con lo mismo que se va generando de la mina, se va utilizando para irla cerrando paulatinamente. Son ideas en borrador. No he hablado de esto con nadie en campaña, más allá de dos o tres cafés con amigos”.

No obstante, el ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff aseguró que se mantienen los pasos para continuar con el cierre ordenado que instruyó el mandatario Cortizo desde el pasado 28 de noviembre.