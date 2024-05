Tribunal Electoral: 'Los dineros de financiamiento político público se pagan de forma directa a las empresas'

Ciudad de Panamá/Isidro Carbonell, director de fiscalización de financiamiento político del Tribunal Electoral (TE), explicó que el financiamiento a los partidos políticos y candidatos a la libre postulación se otorga en dos periodos, cumpliendo con la normativa definida en el Código Electoral y se utilizó un mecanismo para que los dineros fueran directamente establecidos. Sin embargo, en el financiamiento privado se debe comparar la información que los candidatos presentarán.

El director de fiscalización indicó que todos los candidatos proclamados como ganadores virtuales tendrán que presentar su informe de gastos en un tiempo no mayor de 15 días, porque de lo contario, recibirán sanciones y no se les entregarán sus credenciales.

Detalló que, el subsidio del financiamiento político fue de $109 millones, pero, ese monto se divide a la mitad en financiamiento pre-electoral y post- electoral, quedando $54.5 millones para cada periodo.

De acuerdo con las declaraciones de Carbonell, la norma establece que el Tribunal Electoral paga los fondos a las empresas que han sido contratadas oficialmente, y que aparecen en el informe de contrataciones en toda la contienda, una vez presentada la información, se les realiza el reembolso respectivo.

“El otro $54.5 ya será para el periodo post-electoral, más los saldos que no hayan sido invertidos en esta campaña. Si no se lo gastaron todo, no necesariamente tienen que devolverlo, sino que ese dinero no se les entrega y ese dinero queda en el Tribunal Electoral", subrayó Carbonell.

Los partidos políticos y candidatos por la libre postulación tendrán hasta el lunes 20 de mayo para sustentar los fondos de financiamiento.

Caso Melitón Arrocha

Luego que el candidato presidencial que corrió por la libre postulación, Melitón Arrocha y que en última instancia dio a conocer su respaldo a Martín Torrijos, mucho se especuló sobre si tenía que devolver o no el dinero del financiamiento electoral, toda vez que estaba casi que declinando su candidatura faltando menos de una semana para las elecciones del 5 de mayo.

En ese caso, Carbonell indicó que, el Código Electoral establece la “renuncia a la candidatura” como una causal de devolución del financiamiento, sin embargo, no establece la declinación u otro tipo de causal para ello.

“En el caso de los candidatos presidenciales por libre postulación, se hizo una adecuación en la normativa electoral y se les estableció un control previo, eso correspondía a que cada cheque que iban a gastar tenía que pasar por la unidad de fiscalización interna del Tribunal Electoral”, indicó.

Para Carbonell, Arrocha habría cumplido con todos los requerimientos hasta el final del proceso, sin embargo, todavía falta un proceso de audito y revisión por parte de la autoridad electoral.