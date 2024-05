Elecciones en Panamá: Quejas por alteración de actas y advertencias de impugnaciones se multiplican

Panamá/"Se lleva las actas, dame eso, eso no es de usted”, gritaba un ciudadano en el colegio secundario Ángel María Herrera, en Penonomé, mientras los agentes policiales rodeaban al sujeto que llevaba las actas. Esta es una de las escenas que se vieron ayer y que se replicaron en varias provincias del país en medio del escrutinio de votos, tras las elecciones del pasado domingo 5 de mayo.

Tan solo dos días después de las elecciones, las quejas por la supuesta alteración de actas y las advertencias de posibles impugnaciones se multiplican en el país. Lo que ha provocado que el Tribunal Electoral llame a la calma.

Han sido Panamá, Bocas del Toro, Penonomé y Veraguas las áreas donde en las últimas horas se han concentrado las denuncias de irregularidades por parte de simpatizantes de candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

En su mayoría, la controversia y señalamiento de malestar se ha dirigido a la elección de diputados y hacia los partidos Realizando Metas (RM) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Por ejemplo, en Panamá, en el circuito 8-4, a pesar de que Grace Hernández, candidata del Movimiento Otro Camino (MOCA), ya se posicionaba como la virtual ganadora de una curul en la Asamblea Nacional, según los datos emitidos por el sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER), ayer se dio la posibilidad de que no ocupara ese escaño, luego de que simpatizantes de su contrincante Alejandro Pérez, de RM, cuestionaran sus votos. La tensión en ese circuito, que agrupa las áreas de Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefevre, Río Abajo, San Francisco, se mantiene. Hasta las 7:30 p.m. de ayer, faltaban 19 mesas por escrutar.

¿Qué pasará en San Miguelito?

En el circuito 8-2, San Miguelito, la coalición Vamos pedía a sus simpatizantes ir a cuidar los votos. Un receso en el conteo podría cambiar el escenario de ese movimiento. En esa área, Vamos, liderado por los exdiputados Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, logró extraoficialmente tres curules por cociente y una por residuo.

En jaque también estaría la curul de la diputada Zulay Rodríguez, quien extraoficialmente habría logrado la reelección en ese circuito, por el sistema de medio cociente. Es precisamente San Miguelito el distrito donde se elige más diputado y donde figuras conocidas del PRD y del Molirena quedaron rezagadas del Legislativo.

Lo mismo ocurría en el 8-3, por temor a cambio de resultados, candidatos pidieron a sus simpatizantes ir a cuidar los votos. Lo hizo, José Pérez Barboni, de MOCA, quien hasta el momento está logrando una curul en esa área. Denunció que simpatizantes del PRD llegaron a la junta circuital de escrutinio para revertir los resultados. “Están tratando de amañar el mismo proceso que defendieron en la Asamblea para perpetuarse en el poder”. Esta denuncia también la hicieron simpatizantes de la coalición Vamos.

En ese circuito, que comprende las áreas de Ancón, Bella Vista, Betania, Calidonia, Curundú, El Chorrillo, Pueblo Nuevo, San Felipe, Santa Ana, solo se reeligieron Sergio Gálvez y Crispiano Adames.

Por su parte, el perredista Crispiano Adames, a quien se le acusaba de presionar el escrutinio de los votos, señaló que "las personas que están afuera del centro de votación están haciendo presión por otro candidato". Él, reconoce que las cinco curules de esa área ya fueron asignadas, incluyendo la suya.

En busca de consenso, los candidatos acordaron que en la madrugada de hoy, miércoles siguiese el recuento de votos, por lo que ya podría haber ganador.

Bocas, el grito de malestar

En Bocas del Toro, el malestar por el conteo que favorece a Benicio Robinson, presidente del PRD, es grande. Los videos de indignación corrían por las redes sociales. Incluso, hasta se habla de cierre de calles. “De la noche a la mañana Benicio ahora aumenta (...) ¿cómo me explican eso? para mí eso es fraude. Un hombre que había quedado detrás de la ambulancia, va a estar marcando ahora, eso es fraude”, manifestó René Quiroz, dirigente político.

Otro dirigente señaló que ¿cómo es posible que a Robinson le cuenten hasta los votos en nulo y a mi no me quieren contar nada?. O sea, yo no valgo nada”, gritaba en tono molesto, lanzando improperios contra el perredista.

Robinson se disputaba la segunda curul, por residuo del circuito 1-1 con Ubaldo Vallejos, del Partido Panameñista, pero el perredista, según datos del TER en las últimas horas, se impuso con 1,429 votos más que Vallejos.

Con los ánimos caldeados en Bocas del Toro y sin importar los cuestionamientos Robinson hizo alarde de su triunfo: “con profunda humildad y un sincero sentido de responsabilidad acepto la confianza que me confiere mi querido pueblo bocatoreño”, expresó en un comunicado que publicó en su cuenta de X.

'El acta es ilegal, no está firmada por MOCA'

Pasada la noche, los antimotines sitiaron el colegio Ángel María Herrera en Penonomé, luego de que en horas más tempranas la verja de la escuela fuese derribada en un altercado.

La controversia se desató por el conteo de votos para el cargo de diputados del circuito 2-1. Faltando por escrutar una mesa, los resultados preliminares mostraban como posibles ganadores a Julio De La Guardia de Cambio Democrático y a Víctor Carles de MOCA.

Sin embargo, el candidato perredista, Néstor Tin Guardia, reclamó la victoria, argumentando que con los votos del partido Molirena se le adjudicaría la curul. “Se proclama a un candidato de manera fraudulenta, se robaron la curul, no existe la firma del representante de MOCA en el acta”, dijo Ricardo Lombana, presidente de MOCA, quien acudió al lugar para respaldar a su candidato.

Los dos votos de la victoria

En Veraguas, las disputas se dieron por la alcaldía de Santiago. Los protagonistas fueron los candidatos Eric Jaén, del MOCA, e Itzela García, del PRD. Fueron 188 actas contadas donde Jaén obtuvo 16,439 votos, mientras que García alcanzó 16,437, apenas dos votos de diferencia que le otorgaron la victoria a Jaén. Esta tensión que arrancó desde el pasado 5 de mayo concluyó en esta área en horas de la madrugada de ayer martes cuando se proclamó al ganador.

En medio de estas situaciones, el Tribunal Electoral exhortó a los ciudadanos a mantener la calma, la tolerancia y el respeto mientras las juntas de escrutinio realizan su labor.

En un comunicado, plantearon que si existen insatisfacciones con los resultados, se puede acceder al visor de actas y al TER proporcionados por la institución. En dicha plataforma, se pueden visualizar las actas de cada mesa para todos los cargos y distritos, así como las hojas de control de escrutinio que respaldan cada acta.

Recordaron que solo se puede impugnar una vez realizada la proclamación. De darse la proclamación, no se puede hacer un reconteo de votos, solo queda la impugnación.