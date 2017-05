Celine Dion, Drake y Miley Cyrus llevan su música a los premios Billboard

Celine Dion, coincidiendo con el vigésimo aniversario del estreno de la película "Titanic", interpretará el célebre tema de su banda sonora "My Heart Will Go On", mientras que Cyrus cantará por primera vez en directo su nuevo sencillo, titulado "Malibu".

La lista de actuaciones musicales incluye también a Camila Cabello, The Chainsmokers, Florida Georgia Line, Imagine Dragons, Halsey, Sam Hunt, John Legend, Julia Michaels, Jason Derulo, David Guetta, Ed Sheeran y Cher, que recibirá el premio al Icono del Año.

La cadena ABC desveló que Minaj será la encargada de abrir el espectáculo con una presentación de nueve minutos que contará con la intervención de Derulo, Guetta y Wayne.

Drake y The Chainsmokers parten como favoritos para la gala, con 22 nominaciones cada uno.

El galardón al mejor artista latino lo disputarán J Balvin, Juan Gabriel, Los Plebes Del Rancho De Ariel Camacho, Maluma y Nicky Jam, mientras que el título de mejor canción latina pondrá en liza a Daddy Yankee ("Shaky Shaky"), Enrique Iglesias y Wisin ("Duele El Corazon"), Nicky Jam ("Hasta El Amanecer"), Shakira y Maluma ("Chantaje"), y Carlos Vives y Shakira ("La Bicicleta").

Asimismo, por el trofeo al mejor álbum latino competirán J Balvin ("Energía"), CNCO ("Primera Cita"), Juan Gabriel ("Los Dúo 2"), Juan Gabriel ("Vestido De Etiqueta: Por Eduardo Magallanes") y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho ("Recuerden Mi Estilo").

Entre los rostros conocidos que acudirán a la ceremonia para entregar los galardones figuran Kate Beckinsale, Sean "Diddy" Combs, Mark Cuban, Noah Cyrus, Alexandra Daddario, DJ Khaled, Josh Duhamel, Ansel Elgort, Sara Foster, G-Eazy, Kevin Hart, Ed Helms, Prince Michael Jackson, Rachel Lindsay, Lea Michele, Olivia Munn, Rita Ora, Logan Paul, Rachel Platten, Bebe Rexha, Nicole Scherzinger y Miss America 2017, Savvy Shields.

También presentarán algunos trofeos Jussie Smollett, Hailee Steinfeld, Lindsey Stirling y Ashley Tisdale.La gala de este año, que contará con Ludacris y Vanessa Hudgens como anfitriones.

Los premios Billboard, diferentes a los Billboard de la Música Latina, reconocen a los artistas más exitosos del año en EEUU según las ventas de álbumes, sencillos, transmisiones en radio, giras y uso de redes sociales.