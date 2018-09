¿Hubo copia en el discurso de Laurentino Cortizo?

“…Y luego deci, por ejemplo, un slogan copiado de México. Busque en Internet: no robar, no mentir y no traicionar es el slogan de Andrés Manuel López Obrador.”

Vamos a chequearlo

“Tres principios que guían nuestro movimiento: Prohibido robar, prohibido mentir, prohibido traicionar al pueblo panameño.”

Esta frase ha sido una idea constante de la campaña de Laurentino Cortizo en las últimas semanas.

“Tres principios: prohibido robar, prohibido mentir y prohibido traicionar al país”.

Sin embargo, Cortizo emula, casi palabra por palabra, al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien durante su discurso de victoria el 1 de julio de este año, afirmó:

“Vamos a aplicar los tres principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.”

Cabe recalcar que esta no es una idea nueva para López Obrador, quien incluso la incluyó en su campaña presidencial de 2012, mucho antes que Laurentino Cortizo.

“Tengo tres principios que me guían: no mentir, no traicionar y no robar. El cambio verdadero está en tus manos.”

Conclusión

Es cierto que Laurentino Cortizo copió una de sus principales frases de la campaña del nuevo presidente de México.

Por ende, la afirmación del alcalde Blandón SÍ PASA el chequeo