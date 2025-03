¡De niña soñadora a famosa 'influencer'! Valeria Rettally confesó que su 'wao' en Canta Conmigo fue Mónica Nieto

Ciudad de Panamá/¡No cabe duda de que Valeria Rettally ama Canta Conmigo, lo lleva en su corazón! En un emotivo reencuentro con la historia de su niñez, la "influencer" de Instagram y Tik Tok, recordó sus primeros pasos en el escenario cuando, con tan solo 10 años, audicionó en Canta Conmigo. Con sueños grandes, ilusiones y una pasión indomable por la proyección, ella se presentó ante el jurado con la firme convicción de que iba a ser una estrella del espectáculo, aunque aún no imaginaba lo lejos que llegaría.

Esa dulce pequeña se paró frente a las cámaras de TVN con un temazo de Christina Aguilera, y cargada de nervios, pero también de una energía inquebrantable, dio el primer paso de una carrera que hoy la tiene como una de las influenciadoras más queridas de Panamá.

Expresó emocionada y entre risas: "Sabía que este era mi momento, mi oportunidad para brillar". Valeria explicó que lo que realmente la motivó a audicionar en Canta Conmigo fue el amor por la televisión y la fascinación que sentía por los programas de TVN. “Siempre me encantaron los programas de TVN, y cuando supe que estaban creando uno para los niños, supe que no podía perder la oportunidad. Veía las temporadas anteriores y pensaba, ‘yo voy a estar ahí, antes de que se me pase el límite de edad’”, reveló.

Sin embargo, lo que más marcó esa primera participación fue la admiración que sentía por Mónica Nieto, una de las grandes favoritas de las primeras ediciones de Canta Conmigo: “Mónica era mi ‘wao", dijo. No solo le encantaba su forma de cantar, sino también su presencia en el escenario. Quería ser ella, pues le inspiraba mucho. En ese momento, Rettally veía a Mónica como el modelo a seguir, y soñaba con poder alcanzar un día esa misma fama.

Hoy, 15 años después de esa primera audición, esta dulce joven ha cumplido su sueño y mucho más. Su manera de conectar con su audiencia en las redes sociales la han convertido en una figura de influencia, especialmente entre los más jóvenes, a quienes les comparte su experiencia con grandes marcas, su música y sus mensajes positivos, además de detalles íntimos de su vida. Pero lo que más destaca en sus palabras, y lo que siempre busca transmitir a los nuevos talentos, es el valor de la perseverancia.

'¡Nunca te rindas'!

“Si tienes un sueño, una esperanza de ser una súper estrella, una persona exitosa, tal vez en el futuro se vea diferente a como pienses que se va a ver, pero definitivamente lo vas a lograr, así que nunca te rindas”, fue el mensaje que ofreció a la generación 2025 de Canta Conmigo. Un consejo lleno de esperanza y motivación, que invita a los jóvenes a confiar en el proceso, sin importar las dificultades que puedan encontrar en el camino.

Pero esta "influencer" también reflexionó sobre la importancia de aprender a aceptar los giros inesperados que la vida da. “A veces las cosas no salen como uno quiere exactamente, pero todo sucede como tiene que ser. No siempre es fácil, pero confiar en el proceso es clave. Todo tiene su momento, y si confías en ti, lo vas a lograr”, explicó.

Desde esa audición en Canta Conmigo hasta hoy, Valeria Rettally ha demostrado que los sueños, cuando se persiguen con pasión y esfuerzo, pueden volverse una realidad. Su historia de perseverancia inspira a miles de niños a creer en sí mismos y a seguir sus pasiones porque, como ella misma dijo que lo que está destinado para ti, llegará en el momento perfecto.

Y precisamente con esa misma pasión que de chica tuvo, ella invita a los nuevos talentos de esta generación a que gocen el proceso a partir de este miércoles 19 de marzo en el estreno del programa más divertido: Canta Conmigo. Diez pequeños prometen conquistar a todo Panamá desde el Campus del ITSE, a partir de las 8:00 p.m., después del noticiero estelar de TVN.