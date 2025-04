¡Sugeilys es la tercera eliminada de Canta Conmigo!

Con el 39% de los votos del público, Sugeilys se convirtió en la tercera participante eliminada de Canta Conmigo . A pesar de una presentación llena de ritmo con “La pollera colorá”, la pequeña estrella no logró continuar en la competencia, pero se despidió feliz por haber formado parte del programa.

Ciudad de Panamá/El cuarto show de Canta Conmigo trajo consigo una emocionante noche de salsa, talento infantil y también una despedida que conmovió a todos los presentes en el Campus ITSE y también a los televidentes. Sugeilys, una de las participantes más queridas por su carisma y energía, fue eliminada del programa tras obtener solo el 39% de los votos del público, lo que no le permitió superar la etapa de sentencia.

También puedes leer: Sugeilys dice adiós a Canta Conmigo en un show lleno de ritmo tropical y salsa romántica, revive aquí todo lo que pasó

Recordemos que la competencia se intensificó en el tercer show, en el que Sugeilys compartió sentencia con Athenea. Ambas esperaban con expectativa este cuarto show por el veredicto del público, que votó activamente a través de la página web oficial del programa (www.cantaconmigotvn.com) y mediante el código QR que apareció durante la programación de TVN. Finalmente, Athenea logró asegurarse su continuidad con un 61% de los votos, dejando fuera a Sugeilys, quien se despidió entre aplausos y lágrimas, pero contenta por haber hecho bien el trabajo.

A pesar del resultado, Sugeilys deslumbró al público con una vibrante presentación salsera. Su actuación fue una verdadera fiesta sobre el escenario: enérgica y contagiosa. Desde los primeros acordes, la pequeña logró levantar a los asistentes de sus asientos, quienes no dejaron de aplaudir y bailar durante toda su interpretación. La ovación final fue un claro reflejo del cariño y admiración que el público siente por ella.

¡Emocionada y feliz con el trabajo logrado!

Tras conocer su eliminación, Sugeilys se dirigió al emotivo "cuartito de los sueños", una tradición del programa donde los niños eliminados reciben un reconocimiento especial. Allí fue recibida con una gran sorpresa: juguetes y modernos equipos tecnológicos que la llenaron de alegría. Su rostro se iluminó con una sonrisa al explorar sus regalos, dejando claro que, aunque su camino en la competencia llegó a su fin, se llevaba recuerdos inolvidables y mucho amor del público.

Sugeilys se va de Canta Conmigo como una gran artista, que con su talento y alegría dejó una huella imborrable en el escenario. El programa continúa, pero su energía y carisma seguirán resonando en los corazones de quienes la vieron brillar. "Yo me siento muy feliz, porque haber llegado a los diez no fue fácil, porque hubo muchos niños que audicionaron. Yo me siento muy feliz porque este era mi sueño, llegar a Canta Conmigo", expresó tras su eliminación.