Ismael Tenorio es fanático de Freddie Mercury: así fue como se aprendió 'Bohemian Rhapsody'

Ciudad de Panamá/Ya todo Panamá conoce la admiración de Ismael Tenorio hacia la música del recordado Freddie Mercury, un cantante y compositor británico, conocido mundialmente por haber sido el vocalista principal y pianista de una de las bandas de rock más conocidas de todos los tiempos: Queen.

Recordemos que Ismael audicionó con el éxito "Bohemian Rhapsody" y fue muy aplaudido, ya que esta canción posee una potente fuerza vocal que no todo el mundo se atreve a lograr. ¡Ismael lo hizo y ahora nos habló sobre este tema!

La película "Bohemian Rhapsody" la escuchó en teatro en casa junto a su papá y su padrino, y el primero le iba contando lo que pasaba en cada una de las escenas. La cinta se estrenó en el año 2018, con las actuaciones de Rami Malek, Ben Hardy y Lucy Boynton.

"Sé algo. Sé que conoció a los integrantes de Queen en un bar y no tenían vocalista, luego lo reclutaron a él y empezó a tocar con pandereta y micrófono. Allí fue donde empezó a cantar y a la gente le fue gustando, pero lo más curioso es que empezaron a grabar sus discos en granjas y en lugares solitarios", empezó diciendo Ismael.

Y así fue, tal y como lo recordó Ismael: el último concierto o evento grande de Mercury fue el que se hizo a beneficio de los niños de África, en el que participaron grandes artistas internacionales.

"Bohemian Rhapsody" se la aprendió a la perfección poco a poco porque está en inglés, pero la amó porque es una de las canciones favoritas de su repertorio. "Me gusta porque implica bastante conocimiento y la verdad es que cuando yo me aprendí esa canción también aprendí piano y eso me encantó", destacó.

Y es que fue precisamente con ese tema que aprendió la ópera, el rock, la balada y también escalas en el piano y demás: "Toco el piano con esa canción, los cinco géneros que ocupa esa canción. Los ocho minutos que dura. Toda me la sé", dijo.

Por otro lado, otra de Queen que se sabe, aunque solo una parte es "We are the champions". "Además me gusta el grupo Guns N' Roses, me llama la atención el rock. No me gusta el reguetón. Mi más sincero pensamiento es que no es música, aunque se pueden rescatar algunos como Joey montana, Chyno & Nacho y otros", continuó.

Le gustan considerablemente las baladas y toca el piano, maneja bien el canto, la guitarra, la flauta, el ukelele, guacharaca y el tambor. Afinar le demora menos de cinco minutos y afina de puro oído.

