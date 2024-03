Oriel Ospina no olvidará el regalo especial de la producción de Canta Conmigo para su hermano ¿Cuál fue?

Ciudad de Panamá/Hablar de Canta Conmigo le trae muchos recuerdos a Oriel Ospina. Sí, aquel "gordito" que demostraba todo en la tarima cuando se trataba de cualquier canción gala tras gala. Y es que ahora que regresó el programa- 10 años después- ya Oriel es todo un hombre hecho y derecho, pero aún siente nostalgia y alegría, porque fue ahí en donde aprendió a ser más responsable, a ser más solidario, mejor compañero.

Ospina entró a ese programa por un gran sueño: ver a su hermanito sordo con nuevos audífonos especiales, y la producción del programa se lo cumplió en la segunda gala.

"Recuerdo todo, pero hay situaciones puntuales muy especiales, ejemplo la amistad con mis compañeros, todos nos llevábamos muy bien. Otro momento especial fue cuando TVN le dio los audífonos a mi hermano en la segunda gala. Yo había conversado con la producción, me hicieron unas preguntas. Yo les dije que el premio si llegara a ganar iría destinado a comprarle los audífonos a mi hermano, ya que es una persona sorda. Eddy Vásquez me sorprendió cuando me regalaron esos audífonos. Me dejaron mucho más tranquilo, me disfruté mucho el programa", comenzó diciendo.

"Creo que si me hubiese presionado con eso de ganar para ese fin tal vez no me hubiera disfrutado el programa. Le agradezco mucho a TVN por este obsequio", destacó.

Recuerda como si fuera ayer cuando entró al programa, destacó que estaba bien nervioso, ya que su experiencia musical era cantar décima, mejorana, entró con conocimiento bastante básico y empírico, entonces, se sentía emocionado con cada etapa que pasaba, pero a la vez inseguro por ver el talento de sus compañeros. "Mónica, que de repente habían tomado clases de canto. Eso hacía que yo sintiera que era un reto más allá. Lloré mucho, pero al final se dieron las cosas y quedé en el programa", comentó.

Para él este viaje fue nuevo, tanto el programa, así como la experiencia. Entrar a un canal de televisión simplemente a audicionar, las luces de los estudios, poder estar con caras de la TV que vio toda su vida, ya sea de noticias, de Al Descubierto, personas que realmente admiraba ya las tenía de cerca.

"Incluso yo era hasta fan de la primera generación, yo me la viví toda. Admiraba a las niñas, yo llegué al estudio y eso me impresionó un montón. Ver que en el siguiente año el recibimiento del público ya era impresionante, los conciertos que llegamos a hacer en el interior, las firmas de autógrafos, nunca me lo imaginé con la magnitud de que eso sucedió. Impresionante", contó.

Canta Conmigo le forjó mucha responsabilidad a tan corta edad, ya que tenía que balancear la escuela con los compromisos que tenía adquiridos con el concurso, que si una obra, grabación, comercial.

"Luego seguí con clases de canto, estuve becado estudiando ópera, estuve en academias de clases de música, teatro", recordó.

¿Quién es Oriel en la actualidad?

Continuó en la música, hace algunos años le metió al género urbano, sabiendo que hace años inició con otro tipo de género. Ya sacó varias canciones, ya tiene un estreno que se titula “La Flaca”, que está disponible en todas las plataformas digitales y en abril estrenará otro tema. Compone sus canciones y también se dedica a componerle a otros artistas emergentes.

Para él este tipo de concursos son una ventana para descubrirse así mismos, no solo como cantantes, sino a otras áreas, baile, actuación. Te expones, la gente te conoce y te ayuda a forjar un futuro diferente. "Vale oro esa oportunidad y hay que vivirla al máximo, todo es un momento de aprendizaje", finalizó diciendo.