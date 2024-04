¡'La niña del afro'! Iovana Leslie y su vida después de Canta Conmigo

Ciudad de Panamá/¿Recuerdan ustedes a una niña de Canta Conmigo que tenía afro y que llegó a presentarse sin zapatos? Bueno, ella es Iovana Leslie y está feliz de que nuevamente el programa este en la palestra pública.

Puedes leer también: Papá de Amanda: 'Isabela y Amanda hicieron una unión muy grande en Canta Conmigo'

Igualita. Sí, con esa sonrisa gigante que encanta a cualquiera, con sus mismos ojos que denotan felicidad, pero en ese momento estaba con el cabello recogido, así vimos a Leslie cuando conversó con nosotros sobre todo lo vivido en este concurso que para ella fue muy especial. Ella recordó que quedó de tercer lugar en la generación en la que ganó María Fernanda Achurra, quien este año ejerce como jurado del concurso.

Pero... muchos se preguntan ¿qué ha pasado después de Canta Conmigo? Ella nos contó: "Bueno, después de ahí me contrataban bastante para cantar. Yo creo que cantaba siempre, todos los meses, cantaba que si en Fanlyc, en el Instituto Oncológico Nacional, dentro de la iglesia y aún me llaman para cantar en actividades de la etnia negra", destacó.

Volver a saber de este concurso, recibir la llamada de parte de la producción de TVN le provocó sentimientos encontrados, ya que por una parte se sintió nerviosa por recordar todo lo que se pasó y lo vivido, pero a la vez está feliz porque cuando cantó con la estrella de este año presenció que le ha absorbido todo. "Hacía hasta mis ademanes. O sea yo siento que nosotros somos un ejemplo y una guía, esperamos el 5.0", sentenció. ¡Ya sabes Eddy Vásquez!

Recuerdos

Recordó que cuando cantaba en ese escenario sentía que absorbía las canciones como si fueran suyas y eso era lo que le transmitía al público. "No tenía nada que ver con los zapatos, que si me conectaba con el piso. No", contó.

Pero también recordó por qué le llamaban "la niña que cantaba sin zapatos". "En la semifinal, antes de pasar a la primera gala, Roberto Bonner me da los zapatos y me quedaban grandes. Le pregunté si me los podía quitar, no recuerdo a quién le pregunté, a una asesora de proyección. Y canté sin zapatos. Así me recuerdan, la del afro que cantó sin zapatos", dijo entre risas.

Su familia está feliz de volver a verla en el escenario de Canta Conmigo porque revivirán esos momentos especiales de su generación, pero más feliz está su hermana, quien siempre era la que la llevaba a los ensayos.

Además aprovechó para enviar un mensaje a esta nueva generación: "Que se la crean, es su momento. Dios abre paso y nos hacer ver. La gente siempre te mira y dice 'no la conozco, pero esa era la que cantaba o la que me generó un sentimiento que cómo olvidarlo'", finalizó.

Puedes revivir la cuarta gala aquí: