Anarkelys Arias: 'Canta Conmigo me marcó, cambió mi estilo de vida'

Ciudad de Panamá/Unos 16 años han pasado desde que Anarkelys Arias se robó el corazón de todo Panamá con su hermosa voz y su ternura. Su paso por Canta Conmigo dejó muchas huellas imborrables. De esa pequeñita ya no queda nada físicamente, pero cuando se reencuentra con sus compañeros, los ex Canta Conmigo, esa niñita que cantaba en el escenario más codiciado por los "peques" y que reía sigue dentro de ella.

Anarkelys, ahora más madura y centrada, pero con el mismo amor a la música nos abrió su corazón.

¿Qué es lo que más recuerdas de tu paso por Canta Conmigo?

No recuerdo de cuando cantaba, pero sí cuando estaba detrás de cámaras, la gente de producción de TVN, mis compañeros... eso es lo que más recuerdo, el cariño que me dieron siempre.

¿Qué anécdotas atesoras en tu corazón?

Tengo anécdotas como la de mi casa, que se me salió un zapato una vez en una gala. Creo que esas son las cosas que me llevo. Me disfruté más eso que el mismo concurso, o sea eso sí me lo disfruté, pero me disfruté mucho más el detrás de cámaras.

¿Qué canción recuerdas que fue difícil para ti o un reto cantarla?

Todas las canciones que me ponían eran difíciles, pero me costó una más porque no me gustaba. Y yo era muy retacada, le puedes preguntar a "La nana Pao", pero yo siento que todas tenían como que su grado de dificultad. Esa canción se llama “Quién como tú”, y la cantaba Ana Gabriel. Me costó, no la canté tan bien, pero la saqué adelante.

¿Qué vino después de Canta Conmigo?

Yo siempre digo que yo he trabajado desde los 10 años, porque después de Canta Conmigo yo fui a cantar en todos lados, fiestas, eventos, mi papá andaba conmigo para arriba y para abajo. Después de eso estuve en Proyecto Estrella y otros concursos. Estuve en la banda de música de mi escuela. Estuve en obras de teatro, canté ópera, musicales. Después estuve dos años con Los Consentidos, pero antes de eso el que me dio la oportunidad fue Isaac De León. Estuve con Raúl Aparicio y después con Jhonathan Chávez.

¿Siempre te gustó la música típica?

No es que la música típica no me gustaba, en mi casa habían como cinco CDs, y la mayoría eran de Victorio Vergara: uno naranja, verde y marrón. En mi casa se escuchaba mucho el típico, pero yo no me inclinaba por cantar mucho típico. Sí me gustaba un baile, sí me gustaba la música, pero cantarla no y me dieron la oportunidad.

Hoy sigo luchando por sacar mi propia agrupación de música típica. Siento que está dando un giro, evolucionando y siento que tengo que entrar en esa evolución. Pronto sacaré una canción. Lastimosamente la música típica no es fácil. Pero es lo que me gusta.

Estoy en mi ultimo año de Comunicación Social. La música me ha dado lo que yo tengo.

¿Cuál fue tu reacción al estar invitada nuevamente?

Apenas me llamaron dije que sí de una vez. A pesar de que estuve en otros concursos ese fue el primero, cambió mi vida , me marcó, cambió mi estilo de vida, porque fue un trampolín y me di a conocer. Ya mi apellido no es Arias, sino es Canta Conmigo: Anarkelys, la de Canta Conmigo.

¿Qué le dirías a estas nuevas estrellas?

La vida no se acaba después de que Canta Conmigo termina, ahí es donde empieza. Hay que aprovechar las oportunidades, no todo te va a caer del cielo, uno tiene que buscar. No siempre el que es el ganador es el que se le abrirán todas las puertas. Tenemos a una Liz Grimaldo que quedó de segundo lugar; tenemos a una Josenid que quedó de tercer lugar, estoy yo que me he manejado en el mundo de la música. Tenemos a una Melanie, Celideth, que hacen los coros y que trabajan y viven de la música.