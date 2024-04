Maryfrank Bravo: 'Canta Conmigo es para toda la vida'

Ciudad de Panamá/Maryfrank Bravo es una de las cantantes panameñas a quien Canta Conmigo le ha dejado huellas imborrables. Su paso por este concurso la hizo amar más a la música, la hizo creer mucho más en este arte y confiar en sí misma. Y es que Canta Conmigo es de esos programas que deben durar para siempre porque es que en Panamá hay muchísimos niños con mucho talento.

Bravo fue una de las invitadas en la quinta gala de Canta Conmigo para estar en los camerinos y revivir esa experiencia de cuando era solo una niña.

En una hermosa y emotiva entrevista nos habló de todo un poco... de su vida, de la música, de Canta Conmigo, de su carrera, de Ulpiano Vergara y demás, porque para quienes no sabían ella fue cantalante del conjunto de "El Mechi".

Recuerdos

¿Qué recuerdos tienes de este concurso?

Lo que más recuerdo de ser parte de la última generación y que nunca voy a olvidar es la emoción que se siente los cinco minutos antes de entrar al escenario. Cuando escuchas a tu barra, cuando repasas la letra de tu canción en tu mente. Te llenas de adrenalina y quieres hacerlo de la mejor manera y que sea la mejor presentación de la noche. Quieres hacerlo mejor en cada gala y aplicar un poco más lo que los asesores te dicen.

El programa en la actualidad

¿Te gustaría que se sigan haciendo más seguido este tipo de producciones?

Siento que hay más oportunidad de que los niños sean más reconocidos, de que haya un auge más alto, de que los niños crezcan en caminos de la música. Cuando yo participé hace diez años estaban comenzando a ingresar en redes sociales: creo que era Facebook y Twitter. Como niños no sabíamos usar redes sociales, pero hoy esta generación está más tecnológica que nunca. Las niñas son "influencers".

El mismo programa en sí ha llevado más el tema de las redes adelante, ya que es un trampolín para que los conozcan y así formar su carrera musical o de "influencers" si así lo desean.

¿Cómo te ayudó ese programa?

Profesionalmente me abrió muchas puertas. En todos los aspectos de mi vida me abrió puertas. Canta Conmigo es para toda la vida, a mí siempre me ha gustado hablar en público a pesar de que me ponga nerviosa. En mi vida académica me ha abierto muchas puertas, dándome la facilidad de expresarme en público sin ningún tipo de incomodidad, socializar, no tengo pena para nada. Siento que soy fluida en ese aspecto. En la música, después del proyecto me abrió muchas puertas porque me inclinó en el ámbito típico, ya que terminé un año cantando con Ulpiano Vergara. Es un gran valor y gracias a Dios hice un gran trabajo. CCM te abre puertas de las que menos esperas para ti.

¿Cómo fue tu paso por CCM?

Ingresé sabiendo cantar típico, era mi género, tocaba tamborito, cumbia, etc. Pero también me dedicaba a la música moderna y decidí salir de mi zona de confort al participar, quedé de finalista y lo demás es historia.

Cuando me di cuenta que regresaba tenía muchos sentimientos encontrados, me puse a ver mis videos de cuando participé y se me revolvieron muchos sentimientos. Busqué mi "pasaste" y mi número en las audiciones. El tiempo pasa rápido. Esta generación lo ha dado todo, sabía que iba a ser una locura las audiciones. Al final, el trabajo difícil es de quienes los escogen, califican y demás, pero esta generación la verdad es muy talentosa.

¿Tienes alguna anécdota?

Una anécdota fue la gala de una mini gala de Tu cara me suena, fue magnífica y si el programa regresa yo me ofrezco como participante. A mi me tocó hacer de Chyno. Me la disfruté. Fue gracioso y jocoso, una gala de diversión. Otro cuentito eran en las grabaciones en la escuelita de CCM, teníamos un segmento y la maestra era nana Pao, la persona más especial del programa. La amo, las grabaciones eran una experiencia, todo era muy gracioso.

Los ensayos también en el teatro eran magníficos. También cuando me cantaron el cumpleaños número 11, me lo cantaron en Dreams Factory. En medio del ensayo me llamaron que me iban a regañar y en la cafetería estaban todos mis compañeros con la sorpresa.

Canciones difíciles

¿Qué temas recuerdas que fueron difíciles para ti?

"Conciencia", de Gilberto Santa Rosa, la salsa no es lo mío, casi voy al Quiz. "Angel", de Jon Secada. No me costó como canción, simplemente es que yo estaba enferma y tenía terapia respiratoria, fue muy amargo ensayar esa canción así de mal. Aquí cabe la frase de todo sacrificio tiene su recompensa, pensaba que iba a quedar sentenciada y al final tuve una puntuación perfecta, un OMG de Eddy y quedé de primer lugar en la gala. “Era mi vida”, de Isabel Pantoja, me costó muchísimo, tuve que bajar tono, mi voz alcanzaba tonos altísimos. Me fue super bien.

Canta conmigo me enseñó que soy capaz de todo.

Mira lo que pasó en la quinta gala: