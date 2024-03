¿Sabías que Ingrid del Carmen audicionó de niña para estar en Canta Conmigo?

Ciudad de Panamá/Su picardía y ese trato angelical hacia los niños, ha convertido a Ingrid del Carmen en una de las tías favoritas de Canta Conmigo. ¡Y es que simplemente así es ella porque ama, adora a los niños! Pero... ¿Sabías que Ingrid del Carmen llegó a audicionar cuando era una niña para formar parte de Canta Conmigo?

Sí, hace muchos años Ingrid, quien ahora es una de las presentadoras de este megaproyecto de TVN, llegó a formar largas filas junto a su prima y su madre para audicionar y así formar parte del programa.

La presentadora, muy emocionada, nos reveló que recuerde ese día como si fuera ayer y la alegría inmensa que sentía. Según ella, fue con su prima a audicionar, mientas su madre veía emocionada y captaba con su cámara cada momento. Recordó que las audiciones las vio por televisión porque en aquel tiempo no existían las redes sociales.

Te puede interesar también: Canta Conmigo | ¿Cómo puedes votar para salvar a tu participante favorito? Aquí te lo decimos

Ingrid audicionó primero que su prima con la exitosa canción "Las Divinas", que formaba parte de una telenovela... ¿la recuerdan? Pues sí, ella fue vestida con una falda "jeans", una boina y un top descubierto y todo, así como toda una artista. "Yo recuerdo que hice tremendo 'show', solo me faltaron los bailarines (risas). En ese tiempo usaba "brackets" también", destacó.

Recordó claramente que Eddy Vásquez le dijo que si tenía otra canción y ella pensó: "ajó, me van a decir que sí pasé...". De inmediato cantó "No te pido flores", de la artista Fanny Lu, un tema que en ese tiempo estaba bien pegado.

"Eddy Vásquez me dijo que tenía el 'look' de artista y yo le digo ¡ok¡ y salí. O sea no pasé. Recuerdo que no lloré hasta después porque yo decía que quería ser artista cuando en realidad eso no era lo que yo quería", continuó diciendo.

Pero la vida le tenía algo preparado para ella y tiempo después, en TVN, se encontró al mismísimo Eddy Vásquez "porque estábamos promocionando 'Casi las 5', hace un año, el año pasado. Y en ese momento le dije que si él se acordaba de que yo había audicionado y que no había pasado. Él se sorprendió porque yo recordaba eso y le dije que eso jamás se me olvidaría. Él me comentó que había marcado mi vida y me dijo: 'mira cómo es la vida, pues ahora estás en TVN como presentadora de televisión' ", mencionó.

Ingrid está feliz y enamorada de este megaproyecto que une cada martes a toda la familia panameña y demuestra que los niños participantes están llenos de puro talento.

Revive la inauguración de la primera gala aquí: