¿Sabías que a Omar Soto no le gusta el reguetón?

Ciudad de Panamá/Ya empezó la cuenta regresiva para dar inicio a este gran megaproyecto de TVN: Canta Conmigo, un concurso que reunirá a 10 hermosas voces de todo Panamá y que hará vibrar los hogares panameños cada martes.

En esta ocasión hablaremos de Omar Soto, quien con tan solo 11 años posee una voz tan dulce como la miel. Este peque estudia en la Escuela República de El Salvador y reside en el sector de Las Mañanitas.

Cuando este niño canta siente que se traslada a otro mundo, tanto así que suele cerrar los ojos como lo hacen los grandes artistas que entregan todo en el escenario. Promete dar el cien por ciento en cada una de las galas y llenar las expectativas de un público sediento de mucho talento infantil.

Y como ya mencionamos al principio de esta nota, quiere ganar Canta Conmigo, pero para poder darle una mejor vida y una casa a su querida familia, porque sabe perfectamente que lo que es mejor para él también lo es para su familia.

¡Cero reguetón!

Hablar de reguetón con Omar es como un pecado. Este peque acude a la iglesia evangélica, por lo que no suele escuchar música secular, menos el reguetón.

"Cuando mis compañeros del colegio cantan reguetón yo me aparto, porque simplemente no me gusta", explicó.

Como dato curioso Omar se sabe todas las baladas, sí, esas que pegan al corazón de la época de oro de los '80. Las interpreta en cualquier lugar y le mete un sentimiento inexplicable, como si estuviera en un escenario.

Recordemos que hace solo unos días nos visitó Yuri, la famosa cantante mexicana. Ella estuvo en TVN y compartió con los niños de Canta Conmigo, y por supuesto que Omar no se quedó atrás porque ya se sabía el éxito de Yuri que no pasa de moda con el pasar de los años: "Maldita primavera".

Derrítete aquí con la audición final de Omar: