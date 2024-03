La voz de Ismael Tenorio: una luz en la oscuridad que inspira

Ciudad de Panamá, Panamá/Lleno de ilusiones y sueños, Ismael Tenorio es un niño dulce, directo, sincero, activo que ha mostrado a lo largo de su vida el talento con el que nació. Este pequeño artista toca alrededor de seis instrumentos musicales, acude a clases en una escuela normal y lleva una vida llena de estrategias clave, pues su inteligencia le permite hacer frente a su condición visual.

La historia de Ismael es una ejemplo de resiliencia, pues fue diagnosticado con nistagmo severo, una oscilación rítmica e involuntaria de uno o ambos ojos que puede presentarse a cualquier edad. El movimiento rítmico tiene dos fases, una de ida y otra de vuelta.

Sin embargo, esta condición no le ha impedido desarrollar uno de sus muchos talentos, su voz. Ismael ha podido aprender a tocar varios instrumentos y es impresionante todo lo que hace este niño sin tener visión.

Sabe usar perfectamente el celular, hace sus tareas de la escuela con Alexa y utiliza el sistema de lectoescritura Braille. Varias veces Ismael ha mostrado como desempeña su vida y resuelve sus días con una increíble actitud, pues sus padres siempre le han infundado la frase: "El hecho de que tú no veas no quiere decir que no puedas hacer todo lo que un niño normal hace”.

Sus calificaciones son impresionantes, es un niño agradecido y buen compañero, siempre sonríe ante las situaciones que le ha puesto la vida y se siente orgulloso del apoyo que ha tenido por parte de sus padres, pues sus sueños siempre han estado presentes por encima de cualquier condición que la vida le ponga.

Ismael contó que adopta el dicho que dice: “El más feliz con todos es el que más triste la pasa con uno mismo”.

En caso tal de ganar Canta Conmigo, el segundo sueño de Ismael es viajar a un lugar en donde haya muchos animales, esto debido a que le gustan mucho y le han llamado la atención desde que estaba pequeño.

Su padre fue quien lo inscribió en Canta Conmigo para que diera lo mejor de sí, pues sabe que su hijo no tiene límites y puede ser una gran estrella.