‘Canta conmigo fue mi escuela de vida’, Mónica Nieto recuerda su emotivo proceso cuando ganó la competencia

Ciudad de Panamá, Panamá/En el 2009, Canta Conmigo estrenó su segunda temporada llena de música y diversión con las voces de 10 participantes, entre ellos, Mónica Nieto.

Una de las representantes de Chiriquí, que con 11 años demostró su talento en el canto y logró hacer parte del elenco para aquel entonces.

Mónica, quien dijo ser una niña muy tímida en su época de concursante, gala tras gala iba enamorando al jurado, y adentrándose en los corazones de los panameños hasta llegar a coronarse como la ganadora de la segunda edición del concurso.

Sin embargo, la pequeña artista también conoció el fracaso antes de su momento épico, pues según cuenta, Mónica asistió a las audiciones en el 2008, cuando recién estrenaba el proyecto, pero, los jurados no estuvieron muy convencidos con su presentación y recibió un NO como respuesta a su entrada.

“Desde siempre supe que quería ser cantante, no había otro sueño para mí, me acuerdo que llegaba de la escuela y encendía un radio de mi mamá, me tiraba al suelo, cerraba los ojos y simplemente cantaba desde la primera a la última canción. Al ser así, mi padrastro me animo a concursar, aunque de primer momento me dijeron que no”, comenzó diciendo Mónica.

Pese a que no pudo entrar en el primer grupo, para el segundo año Mónica tocó nuevamente la puerta de Canta Conmigo, y fue cuando su vida dio un giro al ser recibida.

“Deje de ir a la escuela durante dos meses, pero no puedo expresar el sentimiento que tuve cuando hice parte del elenco, nos la pasábamos cantando a tal punto en el que los profesores nos decían que paráramos, porque todos siempre estábamos cantando algo durante todo el día”, recalcó la cantante.

En su proceso, Mónica hizo énfasis sobre lo que fue el apoyo de su familia al ella llegar a la final: “Fue una locura, mi familia, mis tías se ponían a vender cosas extras para pagar muchos de los gastos que tenía al estar en la final, la propaganda y todo lo demás fue un trabajo arduo que le agradezco a mis seres queridos”

Luego de que Mónica Nieto ganara la competencia, su carrera tuvo un ascenso importante, a tal punto de llegar a compartir escenarios con estrellas internacionales como Franco de Vita, Luis Fonsi y Laura Pausini a los 13 años.

“Nunca olvidaré que me llamaban de todos lados, incluso tuve la oportunidad de abrir el concierto de Luis Fonsi y cantar con Franco de Vita apenas teniendo 13 años”, contó Mónica.

Para ella, Canta Conmigo fue una escuela que le permitió desde pequeña demostrar su talento y confirmar el destino que tenía con la música, desde entonces, Mónica ha sacado grandes éxitos de su autoría como “Te quiero como nadie quiere”, y ha brindado conciertos llenos de talento musical a través de su voz.