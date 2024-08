Marcadores vasculares y detección temprana del Alzheimer: avances y retos en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/La memoria es una de las funciones cognitivas más esenciales y complejas del cerebro humano, permitiéndonos almacenar y recuperar información. Sin embargo, con el tiempo, esta capacidad puede verse afectada por diversas enfermedades neurodegenerativas.

El Alzheimer, una de las más comunes, afecta a millones de personas en todo el mundo y su incidencia está en aumento. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que al menos 60 millones de personas viven con esta enfermedad, de las cuales el 8.1% son mujeres y el 5.4% son hombres mayores de 65 años.

En Panamá, expertos calculan que cerca del 2% de las personas entre 65 y 69 años presentan un deterioro cognitivo que puede estar relacionado con dicha enfermedad, y este porcentaje se duplica cada cinco años. En el grupo de mayores de 85 años, cerca de una de cada tres personas sufre un deterioro significativo.

Con una población que envejece de forma rápida, el país enfrenta desafíos importantes en la detección, tratamiento y apoyo a quienes padecen esta enfermedad. Ante esta situación, ¿Qué avances se registra en el país para la detección temprana?

Estudios preclínicos

La Dra. Gabrielle Britton, investigadora y coordinadora del Centro de Neurociencias del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat - AIP), explicó a TVN-2.com que en Panamá se están llevando a cabo estudios preclínicos desde el programa de Neurociencias, bajo la dirección de la Dra. María Carreira.

Estos estudios, que se encuentran en una fase inicial, se centran en la implementación de protocolos para utilizar herramientas que miden la pérdida de memoria. Esto ayuda a fenotipificar diferentes tipos de animales, como roedores, que son los más utilizados en el estudio para comprender las conductas relacionadas con el Alzheimer y otros trastornos de memoria.

El proceso de fenotipificación consiste en describir las conductas que los animales exhiben bajo diferentes condiciones normales. Esto es esencial para validar los métodos de investigación, ya que, aunque se sigan protocolos estandarizados, es necesario adaptarlos a las condiciones específicas de cada laboratorio para garantizar su eficacia.

Marcadores vasculares

Uno de los estudios desarrollados en el país se centra en los marcadores vasculares. Estos, al igual que otros indicadores, son herramientas esenciales para identificar a quienes podrían estar en riesgo de desarrollar esta enfermedad en el futuro.

Aunque clínicamente los síntomas del Alzheimer suelen aparecer alrededor de los 60 años, la enfermedad puede comenzar a gestarse de manera silenciosa hasta 20 años antes, afectando el cerebro sin manifestar síntomas evidentes. Por ello, la doctora Britton destaca la importancia de la detección de estos marcadores.

“Si pudiéramos detectar un posible Alzheimer a los 45 años, el manejo y los tratamientos serían mucho más efectivos en comparación con una detección a los 65 años. Idealmente, cualquier marcador que podamos medir de manera sencilla y económica en atención primaria sería beneficioso. No debería ser necesario acudir a un especialista en neurología para evaluar el riesgo de padecerla”, afirmó.

La doctora explicó que, si una persona tiene preocupaciones sobre su deterioro cognitivo, debería poder solicitar un tamizaje en una policlínica. Si se detectan indicios de riesgo, esta debería proporcionar una referencia para una evaluación más detallada en un centro especializado.

“Este enfoque en marcadores tempranos, que sean costo-eficientes y aplicables en atención primaria, no solo mejoraría la calidad de vida de las personas al permitir una intervención temprana, sino que también ahorraría al sistema de salud al enfocar los recursos en aquellos que realmente lo necesitan y descartar a quienes no están en riesgo”, concluyó.

Tratamientos

El Alzheimer y, en general, las enfermedades cerebrales han sido algunas de las condiciones más desafiantes en la historia de la medicina, resalta la científica. Una vez que una neurona comienza a desintegrarse, es extremadamente difícil repararla. Por lo tanto, se debe enfocar en la prevención.

Indicó que en las etapas tempranas es donde se debe intervenir, dado que reparar el cerebro en etapas avanzadas sigue siendo muy complicado y aún no se ha alcanzado un nivel de eficacia en este aspecto.

"Tomando esto en cuenta, es importante destacar que, aunque hemos hecho progresos en el tratamiento de diversas enfermedades, aún enfrentamos grandes retos en el manejo de enfermedades como el Alzheimer. La prevención y la intervención temprana son clave para abordar estos problemas de manera efectiva", agregró.

Expresó que, en la actualidad, se enfrentan problemas importantes de salud pública a medida que aumenta la incidencia de estas enfermedades.

"Dicho esto, me siento optimista respecto a que las tecnologías y la innovación humana nos conducirán a potenciales curas o, al menos, tratamientos paliativos más efectivos que puedan impactar a un mayor número de personas con el tiempo", dijo.

La científica manifestó que el principal reto que se enfrenta en cuanto al tratamiento de esta enfermedad es que, como ocurre con cualquier nuevo medicamento, los primeros hallazgos suelen beneficiar a un grupo muy reducido.

Los medicamentos más recientes aprobados para el Alzheimer, a menudo están disponibles solo en países con los recursos necesarios para su seguimiento y para las personas que pueden costear estos tratamientos, dio a conocer la doctora. Así, los nuevos medicamentos a menudo excluyen a quienes no tienen los medios para acceder a ellos.

Falta de recursos y estilo de vida

Para la doctora, uno de los mayores retos que enfrentan en el abordaje e investigación de la enfermedad es la falta de apoyo del Estado, especialmente en términos de presupuesto.

"Para contratar recursos humanos de alta calidad se necesitan fondos. Sin embargo, la inversión en ciencias, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), no ha cambiado significativamente a lo largo de los años. Esto limita la capacidad de las instituciones para contratar y retener a los científicos necesarios para avanzar en la investigación y el desarrollo en el país", destaca.

En palabras de Britton, “La forma en que tratamos nuestros cuerpos, cómo nos alimentamos y cuántos ejercicios físicos realizamos, es fundamental. Pese a ello, no se le puede exigir a una persona que vive en áreas remotas, que haga ejercicio y coma saludablemente cuando llega a su casa; eso no es factible. Sin embargo, es lo que se requiere para envejecer bien. Por lo tanto, no solo se trata de una inversión científica, sino de cómo sociedad debemos pensar en nuestro envejecimiento. Por ello, el cómo vivimos a lo largo de la vida debe ser una prioridad para todos, tanto para las personas como para los gobiernos”.

Un recurso humano que se requiere capacitar para que desarrollen el interés y las habilidades necesarias para continuar con estos estudios en el futuro, asegurando una continuidad en la investigación de estas enfermedades. Además, que estos estudios requieren de fiabilidad y repetibilidad para asegurar resultados consistentes, lo cual demanda tiempo, esfuerzo y recursos significativos.

"Me siento cautelosamente optimista de que la ciencia sí está avanzando, pero no lo suficiente, dado que no tiene se le da el apoyo necesario. Se requiere de mayor inversión y atención, especialmente en países como el nuestro y en nuestra región", puntualizó.