El armonioso matrimonio entre la pollera y el joyero, una tradición que artesanos guardan celosamente

El traje típico panameño, considerado uno de los más hermosos del mundo en distintos concursos, es una pieza armada por manos laboriosas que guardan celosamente las tradiciones y culturas del país, y aunque el conjunto de accesorios ha evolucionado con el tiempo, los artesanos velan por mantener la esencia.

La vestimenta es una armoniosa composición que va desde los tembleques, la camisola, el faldón, las panitas y el joyero, todos en su conjunto forman una pieza llena de mucho lujo, vistosidad y expresiones que engalanan a quien la luce.

La confección de una pollera emplea el talento de siete artesanos que se dividen el trabajo, cada uno en su especialidad, para acelerar el proceso y que todo quede a la perfección, pues hacer un mundillo no es lo mismo que tejer las labores del faldón.

Cabe resaltar que al inicio de la República, cuando empiezan a implementarse las hermosas labores que adornan la falda, las artesanas se tomaban hasta tres años o más para hacer una pollera, debido a que era una sola mujer la que la construía.

Sin embargo, con la creciente demanda del vestido, más personas fueron aprendiendo las técnicas, en muchas ocasiones para poder hacerse su propia pollera porque los costos son elevados, y ahora para trabajar en conjunto.

La artesana, Blanca Villareal, contó a TVN-2.com que tiene cerca de tres décadas creando esta obra de arte. Confesó que aprendió a hacerla porque adquirir una es muy costoso.

Señaló que actualmente, hacer una pollera puede tomar 2 años. Esto lo atribuye a la evolución en las técnicas que hacen mucho más fácil la labor, como es el uso del anjeo para marcar las labores y luego plasmarlas sobre la tela. Sin embargo, destaca que es cocida toda a mano, siendo un proceso poco industrializado, lo que requiere tiempo.

Esto es una obra de arte, esto se hace con mucho amor, no se puede hacer con apuro”, manifestó Villareal.

De acuerdo con ella, una pollera de gala zurcida podría costar desde 1,000 a 15,000 dólares, no obstante, esto depende de lo que solicite la persona.

En Panamá existen más de 100 estilos de polleras, esto según los estudios realzados por el profesor Eduardo Cano. Sus costos dependen del tipo. Hay muy sencillas como la darienita o la chorrerana, y porque no la Congo, hecha de retazos de tela, estilo que responde a las necesidades de la comunidad negra en la época de esclavitud, cuando tomaban los pedazos de telas de viejas ropas que sus ‘patrones’ les regalaban.

Pero también está la pollera marcada, considerada una de las más costosas del mundo, y no solo el vestido, sino todo lo que la adorna.

El Joyero

¿Qué es una pollera sin sus prendas? Hay que aclarar que no es necesario usar un joyero de 20 prendas, ya que, esto haría que la pollera se vea muy recargada, por lo que los conocedores recomiendan no más de 13 o 14.

En un principio la pollera era utilizada con 7 prendas: la cadena Chata, la Guachapalí, la Bruja, la Cola de Pato, la Salomónica, El Rosario, El Cabestrillo y la Media Naranja.

Enio Ortiz, del Taller Artesanal Joyero de Las Tablas, considera que entre la pollera y el joyero hay “un matrimonio”, pues uno no está completo sin el otro, por lo que siempre deben estar juntos.

Recordó que desde que se empieza a usar y adornar la pollera, se empleó la orfebrería, aunque antes solo se usaba una o dos cadenas con los zarcillos, y poco a poco se han ido agregando más accesorios como las peinetas, las sortijas, las pulseras y los tembleques.

La cadena principal, que todo el mundo compra por primera vez, es la Chata; esa no puede faltar. Una pollera, una montuna, un vestido estilizado con una cadena Chata se ve completo”, expresó.

Aunque la cantidad de prendas depende del pedido que solicite el cliente, Ortiz señaló que en su taller se confeccionan joyeros de hasta 13 piezas. A las 7 básicas le agrega cola de pato abierta y cola de pato cerrada; la solitaria, la abaniquera, entre otras.

Las prendas son confeccionadas tanto en oro puro, como en plata bañada en oro, este último metal es el más compatible para ser bañado con oro. La mezcla resulta mucho más económico para la elaboración de las prendas.

No obstante, hay quienes sí tienen la posibilidad de comprar un joyero de oro puro, muchos por tradición y herencia.

Tengo clientes que tienen una niña y compran una cadena de oro por año, para, cuando llega a los 15 años, hacerlo típico. Un joyero de oro es una inversión porque no se devalúa”, manifestó".

Ortiz recalcó que la mayor dificultad que enfrentan en cuanto a la materia prima es el elevado costo del oro, pero, explicó que implementan el reciclaje de metal, o sea, que compran oro o plata en casas de empeño, lo purifican y extraen el metal, desechan lo que no sirve, y vuelven a usar en nuevas piezas.

Proceso de elaboración

Para fabricar una pieza como la cadena chata, la cual requiere cerca de 40 gramos de oro, lo primero que hay que hacer es tener la materia prima, luego se funde una chata para láminas y una barra para el hilo. Luego la chata es llevada a una máquina para laminarla en el espesor deseado, de allí se sacan las chapitas de la cadena.

Mientras que de la barra se saca el hilo que es usado para hacer los eslabones que unen las chapitas.

En el taller Artesanal Joyero, se le da 42 pulgadas a esta cadena, por lo que se requieren 110 chapitas y por último se hace la maría y la cruz que es por un proceso llamado cera perdida.

La confección de una cadena chata entre dos personas dura 3 días. Mientras que hacer un joyero completo podría demorar hasta 2 meses, según lo que nos contó Ortiz.

Los costos entre una pieza de oro de 10 kl y una de plata bañada en oro tienen una alta variabilidad, por ejemplo, una chata en material puro cuesta 2,500 dólares, mientras que bañada el costo baja a 190 dólares.

En tanto, un joyero completo de oro está entre 35,000 y 40,000 dólares, y el de plata bañado ronda entre 5,000 y 8,000 dólares.

Las prendas que más compran las personas son los sarcillos, tapa hueso, cadena Chata, Guachapalí y peinetas. En este taller también se hacen coronas, las cuales van desde 600.00 dólares.

Incursión de orfebres extranjeros amenaza la tradición

La confección de las prendas no ha sufrido mayores cambios en los años, sin embargo, según Ortiz, hay orfebres que las hacen más grandes. Pero, también mencionó la intromisión de artesanos colombianos que están haciendo estas piezas sin cumplir con las características tradicionales de las cadenas panameñas.

Nosotros usamos una filigrana casi rellena, los colombianos usan una filigrana de zigzag, eso no es algo de nosotros, es un estilo de filigrana extranjera y lo están haciendo en las prendas de pollera”, expresó.

Lamentó que, en el país, pese a que existe una Ley de Artesanía, que impide que extranjeros la ejerzan, no se hace cumplir. Reconoce que los orfebres extranjeros tal vez no tienen la culpa de hacer las piezas diferentes porque no saben, pero considera que deben investigar y aprender.

“No respetan lo que es la tradición porque sencillamente no son panameños y no les interesa respetar la tradición”, expresó, señalando que él aprendió cómo hacer cada prenda porque es una cultura y una tradición y no será él quien las trate de cambiar.

Agregó que, los panameños también debemos educarnos para saber por qué las prendas tienen una forma y son hechas con un estilo, porque es lo que nos identifica.

Este 22 de julio, se celebra el Día Nacional de la Pollera, y para celebrarlo, en Las Tablas, provincia de Los Santos, se realiza el Festival Nacional de la Pollera, una exposición de la pollera en su máxima expresión.