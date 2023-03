Aumentan las denuncias por maltrato animal, defensores piden que se cumpla la Ley 70

El delito de maltrato contra animales domésticos ha aumentado con respecto al año 2021, según informes del Ministerio Público, de hecho, es la falta por la que, dentro de la sección de Delitos contra el Ambiente y El Ordenamiento Territorial llegan más denuncias.

De acuerdo con los datos compartidos por la institución, hasta el pasado 28 de febrero se han recepcionado 29 denuncias contra maltrato hacia animales domésticos, 5 más que el año pasado para el mismo periodo.

Sin embargo, esta no es ni una muestra de la cantidad de denuncias que reciben en organizaciones defensoras de animales, desde donde aseguran que a diario podrían estar recibiendo hasta 50 denuncias por supuestos maltratos.

Andrea Peralta, de la Fundación Defensores de Animales y Adopta por Amor, indicó que las cifras que maneja el Ministerio Público no se compadecen con la realidad que a diario ellos reciben en sus redes sociales, además de las denuncias que llegan a través de llamadas.

Los casos de maltrato y abandono dentro y fuera del hogar son muy frecuentes, y por lo general son hechas por vecinos que se incomodan con la situación.

Peralta aclaró que las fundaciones no pueden actuar ante estos casos, por lo que los casos son presentados ante los jueces de paz que son las autoridades competentes, y bienestar animal.

“Ni un perro se salva, ni de raza, ni criollos. La falta de sensibilización, amor y sensibilidad, las personas se emocionan cuando los perros están cachorros, pero cuando crecen y vienen las necesidades, se olvidan de los perros y empieza el abandono”, — Andrea Peralta, - Fundación Defensores de los Animales

Por su parte, Astrid Saldaña, señaló que actualmente, las redes sociales y el trabajo que se hace desde las fundaciones se ha sensibilizado a la población sobre la importancia de reportar los casos, por lo que las denuncias han aumentado, pero eso no significa que haya menos casos de maltrato que antes.

“Antes las personas no hacían las denuncias, veían a los perros bajo el sol y decían bueno es un perro, pero ahora no”, aseveró.

Saldaña aseguró que cada vez reciben más casos de maltrato, porque la gente se está atreviendo a hacerlo.

Explicó que entre los reportes más frecuentes están el abandono de gatos y cachorros en cajas cerca de ríos o lotes baldíos, recalcando que es hora de que el gobierno tome acción en el tema, ya que, el animal en estado de calle se está convirtiendo en un problema de salud pública.

“Por todos lados en el tema animal estamos mal, porque los que están abandonados están mal y los que viven en sus casas también”, expresó.

Para Saldaña y Peralta es importante que se establezcan veterinarias públicas para atender no solo a los animales callejeros, sino para brindar apoyo a aquellas familias de bajos recursos que aman a sus animales, pero muchas veces no cuentan con el dinero para enfrentar los altos costos médicos cuando se enferman.

Coinciden en que las fundaciones no se dan abasto para atender la situación que actualmente se vive en cuanto al abandono animal, incluso muchas han adquirido deudas en veterinarias privadas para poder ayudarlos.

“Ya es hora de que algún gobierno cree veterinarias públicas para atender a bajos costos a los animales, siendo la prioridad los animales que se encuentran en abandono”, — Astrid Saldaña, - Fundación Defensores de los Animales

En Panamá se aprobó la Ley 70 de Protección de Animales Domésticos que establece penas de hasta cuatro años de cárcel para quien, por medio de actos de crueldad, provoque la muerte o lesiones graves a un animal, además de multas de hasta mil dólares, y la obligación de hacer cursos sobre bienestar animal.

De acuerdo con Saldaña, la Ley 70 en su contenido es muy correcta, aunque se ha introducido una modificación para aumentar las penas, el problema es que esta no está siendo ejecutada por los entes correspondientes.

“Las autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley no lo hace. Hay un problema grave con los jueces de paz encargados de atender los casos de maltrato que no quieren atenderlos, porque no les gustan los animales o porque no quieren sancionar a alguien por un animal”, aseguró.

El proyecto de Ley 475 que modificaba la Ley 70 fue aprobada en tercer debate, pero objetada por el Ejecutivo.

Saldaña, hizo un llamado a las personas que adquieren una mascota a ser responsables, brindarles los espacios adecuados, alimentación y atención médica, ya que, según estudios los perros tienen sentimientos.

Finalizó diciendo que hay personas que trabajan dentro de los departamentos de bienestar animal que no les gustan los animales, por lo que hay que hacer una restructuración en ese sentido y que se atiendan las denuncias.

Recientemente un caso de supuesta zoofilia encendió las alarmas en la comunidad conocida como sector 5 de La Cabima, donde las personas aseguraron que el supuesto abusador era reincidente.

Este caso es atendido por las autoridades del Ministerio Público que inició una investigación.

En la sección de Delitos contra el Ambiente y Ordenamiento Territorial, en total se han recibido 56 denuncias, siendo el maltrato a animales domésticos las más frecuente, incluso se ha emitido sentencias contra los agresores.