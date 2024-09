La millonaria deuda del sector empresarial y estatal a la CSS ¿Quién paga la fiesta?

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) atraviesa uno de los momentos más críticos en su historia, con desafíos financieros, operativos y administrativos que hacen que todas las miradas se posen sobre el nuevo director, ya ratificado por el pleno de la Asamblea Nacional, Dino Mon, que asumirá las riendas de una institución con evidentes síntomas de desgaste, y en cuidados intensivos.

La falta de medicamentos, mora quirúrgica, falta de especialistas y las múltiples carencias que existen en los servicios brindados por la CSS, son algunos de los problemas que deberá afrontar Mon en su administración. Pero, además, deberá poner el dedo sobre la yaga para disminuir la cifra que adeudan la empresa privada y el sector gubernamental, un déficit que data desde hace varios años.

A pocos días de salir del cargo, Enrique Lau Cortés, director actual de la Caja de Seguro Social (CSS), reveló el cuantioso monto de morosidad en el recaudo de la cuota obrero-patronal.

Según detalló, son más de $300 millones de dólares los que ha dejado de percibir la CSS en sus ingresos, dinero requerido para atender los múltiples problemas que enfrenta la institución.

Lau Cortés, durante su intervención en el Tercer Congreso Médico realizado en la Ciudad de la Salud, reveló que la morosidad en la cuota obrero-patronal hasta 2024 es de:

$150,723,567.88 del sector privado

$24,810,639.65 del sector estatal

$135,392,884.36 del sector judicial

Sin embargo, Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), dijo a TVN-2.com que dicha cifra, proporcionada por el Lau Cortés, “carece de una validez contable”.

“Ahí hay empresas que ya cerraron operaciones, y la Caja, por la deficiencia que tiene en el sistema interno de información, no registra oportunamente el cierre de dicha operación de una empresa, por lo tanto, esa cifra debe ser depurada con las empresas que actualmente están funcionando”, reclamó Rosas.

Remarcó que, si se llegó a esta cifra, es probable que la figura de jurisdicción coactiva que tiene la CSS, no ha sido ejecutada de manera eficiente.

“¿Cómo es posible que se ha llegado a cifras de endeudamiento y no ha habido una jurisdicción coactiva eficiente? No voy a negar que hay empleadores que deben dinero, pero hay formas de cobrar esos dineros, bajo la figura de la jurisdicción coactiva que no ha sido ejecutada eficientemente por la CSS”, señaló el empresario.

Deficiencias en sistemas de cobro

A su juicio, estas deficiencias que existen en la gestión de cobro de la CSS deben ser subsanadas a través de una reforma integral a Ley 51 para que exista autonomía y capacidad para minimizar este tipo de situaciones.

“Estamos a favor de que aquel que no pagó lo que le corresponde a la CSS se le apliquen las sanciones correspondientes, pero la acción debe provenir de la propia CSS. Más allá de anunciar lo que se debe, es anunciar lo que se ha hecho para recuperar ese dinero, es lo que nos gustaría conocer”, precisó Rosas.

El informe del departamento de Apremio y Cobro de la CSS, señala que se sancionaron a 210 empleadores por alcance de auditorías, por un monto de $2.4 millones, y se lograron 20,187 cobros a través de vía coactiva.

[La vía coactiva es la facultad que posee la Caja de Seguro Social para realizar el cobro en la Vía Ejecutiva, sin recurrir a los tribunales ordinarios y respetando las garantías del debido proceso, de todas las sumas que deben ingresarle por cualquier concepto, incluidas las multas, los recargos e intereses hasta su fecha efectiva de cancelación. Proceso expresamente estipulados en la Ley 51 Orgánica y Reglamento General de Ingreso].

La Ley 51 de 2005 establece sanciones de hasta 5,000 dólares por incumplimientos en el pago de la cuota obrero-patronal, de igual forma por la falta de notificación del cese de operaciones temporales o definitivas.

De acuerdo con el informe presentado por Cortés, el mayor aliado en la recaudación ha sido la Caja Virtual, a través de la cual se ha logrado la suma de $500,264,551.53 millones. A través de los pagos por ACH se ha logrado recaudar $3,329,538,853.2 millones.

Por su parte, Mon prometió una gestión enfocada en la transparencia y eficiencia, pero además, se refirió a proyectos de inversión para producir un beneficio a todos los asegurados.

"Procederemos a ver cuáles son los primeros proyectos que nos dan una ganancia inmediata, y que de alguna forma impactará a todos los panameños, para continuar con todos aquellos que en general tenemos que ir produciendo beneficio en cada una de las provincias” , dijo el actuario a su salida del pleno.

En tanto, el diputado del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, quien votó a favor de la ratificación, solicitó a Mon que haya certeza del castigo para quienes incumplen con el pago de las cuotas.

Operativos de recaudo

Hasta enero de 2024, la CSS dio a conocer que se habían realizado decenas de operativos "puerta a puerta" para verificar el cumplimiento de pago, y hasta esa fecha, la entidad informó que se había logrado recaudar al menos $75 millones.

El último informe de empleadores morosos elaborado por el departamento de Apremio y Cobro de la CSS (presentado en diciembre de 2023) reveló que existen casi 40,000 empleadores con tres o más meses de morosidad.

Para conocer la lista de empleadores morosos a nivel nacional acceda AQUÍ.